«Цієї миті рік потому»-2018 — шоу неймовірних перетворень — сьогодні здивує глядачів цікавими історіями! Учасники 16 випуску готові ризикнути власним життям заради великої мети.

Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:

Тетяна — 13-річна школярка, яка страждає від булінгу через власну вагу. Чи зможе дівчинка схуднути та знайти справжніх друзів? Микола після смерті дружини вирішив створити календар кохання. Чи вдасться йому зібрати гроші за власну творчу справу на благодійність? Марія у свої 27 років страждає від варикозу. Вона соромиться знайомитися з чоловіками через свої некрасиві ноги. Чи зможе Марія вилікувати хворобу та знайти кохання?

Багатодітна мама мріє вишити рушник, щоб з’єднати Схід та Захід України. Який завдовжки рушник вона вишиє?

Валерія професійно займалась хокеєм. Одного разу вона отримала травму, а лікарі сказали забути про спорт… Чи зможе дівчина у «Цієї миті рік потому» реабілітуватися та стати чемпіонкою?

У 16 років Лейла мріє стати артисткою цирку. Чи до снаги школярці підкорити висоту та виконати акробатичний номер у студії «Цієї миті рік потому»?

П’ять разів Юлія та Віктор намагалися стати батьками. Втім вони не здаються. Чи вдасться подружжю почути дитячий сміх у власному будинку?

Надю позбавили батьківських прав через наркотичну залежність. Чи зможе жінка перестати вживати наркотики та повернути прихильність сина?

Video: Як учасники «Цієї миті рік потому» змінять життя у 16 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 16 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 16 здійснять мрії

Video: Як учасники «Цієї миті рік потому» змінять життя у 16 випуску В Цієї миті рік потому 1 сезон 16 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 16 здійснять мрії

Сьогодні, 14.12.2018, у 16 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як за рік змінилося життя героїв проекту!

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