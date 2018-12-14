Як учасники «Цієї миті рік потому» змінять життя у 16 випуску
14.12.2018
«Цієї миті рік потому»-2018 — шоу неймовірних перетворень — сьогодні здивує глядачів цікавими історіями! Учасники 16 випуску готові ризикнути власним життям заради великої мети.
Дивіться цієї п’ятниці о 20:00 на телеканалі СТБ «Цієї миті рік потому»:
- Тетяна — 13-річна школярка, яка страждає від булінгу через власну вагу. Чи зможе дівчинка схуднути та знайти справжніх друзів?
- Микола після смерті дружини вирішив створити календар кохання. Чи вдасться йому зібрати гроші за власну творчу справу на благодійність?
- Марія у свої 27 років страждає від варикозу. Вона соромиться знайомитися з чоловіками через свої некрасиві ноги. Чи зможе Марія вилікувати хворобу та знайти кохання?
- Багатодітна мама мріє вишити рушник, щоб з’єднати Схід та Захід України. Який завдовжки рушник вона вишиє?
- Валерія професійно займалась хокеєм. Одного разу вона отримала травму, а лікарі сказали забути про спорт… Чи зможе дівчина у «Цієї миті рік потому» реабілітуватися та стати чемпіонкою?
- У 16 років Лейла мріє стати артисткою цирку. Чи до снаги школярці підкорити висоту та виконати акробатичний номер у студії «Цієї миті рік потому»?
- П’ять разів Юлія та Віктор намагалися стати батьками. Втім вони не здаються. Чи вдасться подружжю почути дитячий сміх у власному будинку?
- Надю позбавили батьківських прав через наркотичну залежність. Чи зможе жінка перестати вживати наркотики та повернути прихильність сина?
Video: Як учасники «Цієї миті рік потому» змінять життя у 16 випускуВ Цієї миті рік потому 1 сезон 16 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 16 здійснять мрії
Video: Як учасники «Цієї миті рік потому» змінять життя у 16 випускуВ Цієї миті рік потому 1 сезон 16 випуску глядачі побачать перевтілення українців. Учасники Цієї миті рік потому 2018 у випуску 16 здійснять мрії
Сьогодні, 14.12.2018, у 16 випуску «Цієї миті рік потому» ви дізнаєтеся, як за рік змінилося життя героїв проекту!