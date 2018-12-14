«Х-фактор» 9 сезон: онлайн-трансляція четвертого прямого ефіру від 15.12.2018

Четвертий прямий ефір «Х-фактор» 2018 незвичайний тим, що крім певної тематики вечора – танцювальні хіти, учасники виконують завдання від суперників і навіть обмінюються суддями! Дивитися онлайн пряму трансляцію четвертого прямого ефіру «Х-фактор» 9 сезон можна прямо тут. Не забувайте, під час реклами по телевізору в нашій онлайн-трансляції відбувається backstage з Юлею Карповою, за участю конкурсантів і суддів!

Онлайн-трансляція «Х-фактор» 8 сезон – четвертий прямий ефір YouTube:



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Що чекає на нас в четвертому прямому ефірі «Х-фактор» 9 сезон?

Учасники та судді підготували дійсно запальну програму для глядачів четвертого прямого ефіру! На сцені «Х-фактор» 2018 прозвучать самі танцювальні хіти. Конкурсанти заспівають нам «Цвет настроения синий»; «Livin lavida loca»; «After Dark», «Осколки лета» та інші композиції. Але ось хто їх виконає? Нехай це побуде секретом, адже ви побачите це в нашій онлайн-трансляції і по телевізору. Спойлер – без романтичних композицій теж не обійдеться

Величезною інтригою четвертого прямого ефіру «Х-фактор» в 8 сезоні залишається те, які пісні суперники підібрали один одному для виконання, і хто з учасників не зможе впоратися з цим? Хто покине проект «Х-фактор» в 16 випуску 9 сезону? Кожен раз складно розлучатися з конкурсантами, адже кожен гідний перемоги. Дивіться онлайн-трансляцію проекту «Х-фактор» від 15.12.2018 та ви все дізнаєтеся першими!

Хто буде зірковим гостем на цьому тижні в шоу «Х-фактор»?

Гостем четвертого прямого ефіру «Х-фактор» 2018 став Михайло Панчишин, який презентує новий хіт. Нагадаємо, що виконавець став переможцем шоу в минулому році. Юля Карпова обов’язково дізнається у Михайла про творчі плани і результати перемоги в «Х-фактор». Не пропустіть backstage з Юлею Карповою під час реклами по телевізору. Залаштунки ви можете побачити тільки в нашій трансляції на сайті, і на офіційних сторінках «Х-фактор» 2018 у YouTube та Facebook. А після закінчення ефіру, backstage ви не знайдете більше ніде.

Гарного зимового настрою і приємного перегляду. Нехай четвертий прямий ефір «Х-фактор» 2018 стане приємним доповненням до цього прекрасного вечора!