Графік магнітних бур на грудень 2018 року
Якщо ви метеозалежна людина, то вам корисно буде знати графік магнітних бур на грудень 2018. Дізнайтеся в матеріалі, коли магнітні бурі в грудні 2018 особливо сильно на нас позначаться.
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Прогноз магнітних бур на грудень 2018 року
Найсильніші магнітні бурі в грудні 2018 будуть 1 і 2 грудня. У цей період геомагнітних коливань навіть стійкі до змін в атмосфері люди відчують їх вплив. Може розболітися голова, підвищитися або знизитися тиск. Сильних загроз здоров’ю немає, але хворі місця можуть дати про себе знати. А тому підготуйтеся заздалегідь.
Після цього сонячна активність трохи вщухне. Але вже 7 і 8 грудня очікується ще одна магнітна буря, але менш активна, ніж попередні.
Аж до 24 грудня вчені не прогнозують активних магнітних коливань. Це дозволить вам без проблем підготуватися до новорічних свят і створити вдома затишну атмосферу.
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Корисні поради в дні магнітних бур у грудні 2018 року
- Пийте достатню кількість води.
- Навіть якщо пора року не найтепліша, все одно намагайтеся хоча б годину на день провести на свіжому повітрі.
- Провітрюйте приміщення.
- Додайте спорт. Навіть десятихвилинна зарядка здатна поліпшити самопочуття.
- Висипайтеся.
- Намагайтеся дотримуватися режиму харчування.
- Уникайте конфліктів, коли це можливо. Якщо ситуація критична, перенесіть розмову на інший день.
Психолог-консультант проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва розповіла, як справлятися із поганим самопочуттям під час магнітних бур:
«Щоб організм якомога менше реагував на погодні зміни, необхідно зміцнювати своє здоров’я. Ведіть здоровий спосіб життя, правильно харчуйтеся, не забувайте про повноцінний відпочинок і прогулянки на свіжому повітрі».
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