Якщо ви метеозалежна людина, то вам корисно буде знати графік магнітних бур на грудень 2018. Дізнайтеся в матеріалі, коли магнітні бурі в грудні 2018 особливо сильно на нас позначаться.

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Прогноз магнітних бур на грудень 2018 року

Найсильніші магнітні бурі в грудні 2018 будуть 1 і 2 грудня. У цей період геомагнітних коливань навіть стійкі до змін в атмосфері люди відчують їх вплив. Може розболітися голова, підвищитися або знизитися тиск. Сильних загроз здоров’ю немає, але хворі місця можуть дати про себе знати. А тому підготуйтеся заздалегідь.

Після цього сонячна активність трохи вщухне. Але вже 7 і 8 грудня очікується ще одна магнітна буря, але менш активна, ніж попередні.

Аж до 24 грудня вчені не прогнозують активних магнітних коливань. Це дозволить вам без проблем підготуватися до новорічних свят і створити вдома затишну атмосферу.

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Корисні поради в дні магнітних бур у грудні 2018 року

Пийте достатню кількість води.

Навіть якщо пора року не найтепліша, все одно намагайтеся хоча б годину на день провести на свіжому повітрі.

Провітрюйте приміщення.

Додайте спорт. Навіть десятихвилинна зарядка здатна поліпшити самопочуття.

Висипайтеся.

Намагайтеся дотримуватися режиму харчування.

Уникайте конфліктів, коли це можливо. Якщо ситуація критична, перенесіть розмову на інший день.

Психолог-консультант проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва розповіла, як справлятися із поганим самопочуттям під час магнітних бур:

«Щоб організм якомога менше реагував на погодні зміни, необхідно зміцнювати своє здоров’я. Ведіть здоровий спосіб життя, правильно харчуйтеся, не забувайте про повноцінний відпочинок і прогулянки на свіжому повітрі».

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