Хоча відома співачка Tayanna і не дала однозначної відповіді на питання, чи братиме вона участь у Нацвідборі, але пісню до нього вже приготувала. Тетяна Решетняк вже два роки поспіль бере участь у відборі на Євробачення, але їй так і не вдалося представити свою країну. Саме від треку залежить, чи спробує свої сили співачка знову. Детальніше про участь Tayanna у відборі на Євробаченні-2019 – в матеріалі.

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Українська співачка Tayanna вже двічі брала участь у Нацвідборі на Євробачення. Всіх шанувальників хвилює питання, чи зважиться українська співачка знову спробувати свої сили на конкурсі? Відомо, що її рішення залежить від Андрія Данилка, через якого, як вважає зірка, вона не представила країну на Євробаченні-2018.

Суддя Нацвідбору розкритикував Тетяну Решетняк, сказавши, що у дівчини немає шансів на перемогу. Вибір залежить від самої співачки, адже лише їй вирішувати в кінцевому підсумку – бути чи не бути. Цілком можливо, що третій раз для Tayanna стане щасливим!

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Зірка розповіла про те, що вже має в наявності пісню на міжнародний конкурс. Мінус тільки в тому, що поки аудіо не записано в студії. Лише після того, як зірка прослухає трек в нормальній якості, команда прийме остаточне рішення. А це означає, що вибір Тетяни Решетняк будується не тільки на критиці судді Нацвідбору. Співачка заявляє: щоб вона зважилася на участь у Нацвідборі, після прослуховування композиції повинен обов’язково бути вау-ефект.

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