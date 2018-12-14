Не встигнете озирнутися – і настане Новий рік, якого ми всі дуже чекаємо. Щоб приготувати найкращі страви, необхідно знати, що повинно бути на новорічному столі 2019. Рік Жовтої Земляної Свині обіцяє бути максимально цікавим, якщо зустріти його правильно! Екстрасенс Рубіна Цибульська розповіла нам, без яких страв та інгредієнтів у це свято не обійтися. Докладніше про те, що повинно бути на новорічному столі, – в матеріалі.

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Що повинно бути на новорічному столі:

виключно натуральні продукти;

зелень та овочі;

бажано не полінуватися і приготувати домашню випічку;

бутерброди з овочами або м’ясом;

смачний коктейль, краще власного виробництва – настоянка або вино.

За словами екстрасенса, на новорічному столі традиційно має бути більше солодощів, щоб привернути в дім теплі сімейні стосунки і розуміння. Це можуть бути цукерки та інші частування. Крім того, щоб привернути благополуччя, необхідно ставити на стіл хліб. А щоб і те, і інше спрацювало, поставте на стіл торт.

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2019-й – рік Свині, тому краще утриматися від страв зі свинини! А можливо, навіть від м’ясних страв взагалі – можна залишити птицю та рибу. Це стосується тих, хто не дотримується Різдвяного посту. Для решти всі страви на столі будуть пісними, що, безумовно, тільки ще більше «задобрить» Свиню.

Яких продуктів краще уникати:

жир;

свинина;

напівфабрикати (Свинка любить все натуральне).

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Дотримуйтесь цих основних принципів новорічного меню, і ваше застілля пройде якнайкраще і принесе справжнє щастя в Новий 2019 рік.

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