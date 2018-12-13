13 грудня — День святого апостола Андрія Первозванного. День святого Андрія славиться не лише своєю релігійністю, а й низкою особливих обрядів та вірувань. Традиційно цього дня заведено вітати рідних та знайомих Андріїв із чудовим святом!



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Святий апостол Андрій славився своїм прагненням служіння Богу. Ім’я Первозванного апостол Андрій отримав за те, що був покликаний та пішов за Ісусом Христом. За своє довге життя апостол зазнав багато страждань та гонінь через віру. З ім’ям Андрія Первозванного пов’язані дивовижні зцілення. Тож 13 грудня прийнято вітати всіх знайомих Андріїв зі святом.

Гарні привітання на День Андрія у прозі

У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

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У чудове свято – День Андрія Первозванного поспішаємо побажати всім миру і добробуту. Нехай добрий ангел охороняє ваш будинок від усього лихого. Любіть один одного і цінуйте кожну мить, прожиту на нашій чудовій землі.

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Ми зібралися за цим столом, щоб відзначити відразу два свята. Сьогодні у нас два іменинники. Одного ми бачимо перед очима, другий бачить нас з небесної висоти. Я хочу сказати, що вони обидва дуже симпатичні хлопці, і ні того, ні іншого я не хочу залишити без уваги. Зі святом Святого Андрія Первозванного.

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У день Андрія ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший. Ну, а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди був за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

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Вітаю всіх Андріїв з іменинами. Бажаю завжди і в усьому відчувати підтримку і допомогу ангела-охоронця, а також рідних та друзів. Нехай радість завжди наповнює вашу душу. Щиро бажаю вам добра і щастя. Зі святом.

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Прийміть привітання з днем ​​Андрія Первозванного. Його життєвий шлях був дуже складним, але ми досі згадуємо його подвиги в ім’я віри. Бажаю вам такої ж цілеспрямованості на шляху до своєї мрії. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються тільки надійні та вірні люди.

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У День Андрія Первозванного хочеться побажати, щоб в кожному з нас був такий же сильний дух і міцна віра, як була колись в душі апостола, щоб Бог освітлював життєвий шлях і дарував світлу надію, щоб щедрість душі і милосердя завжди приводила до благодаті та щастя.

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Вітаю тебе, Андрію! Бажаю в житті триматися сміливіше, йти твердим та праведним шляхом, прокладаючи собі дорогу. Нехай твій покровитель — Андрій Первозванний — допоможе досягти успіху та добробуту!

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Сьогодні, в день Андрія Первозванного, хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям та добробутом. Нехай близькі завжди радують, вірні друзі будуть поруч, а всі мрії нехай збуваються!

Красиві привітання у віршах з Днем Андрія

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Андрію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Андрія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Твоє ім’я Андрій тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Хай ангел подарує віру та надію,

Вогонь любові серце хай зігріє,

Нехай душа твоя співає та радіє,

Вітаю щиро із Днем Ангела Андрія!

***

Весна обдарувала вже тебе красою,

Чарівність поцілунком долі обняла.

І щастя кришталевою росою

На пелюстках троянд усмішкою лягла.

Квітчає день святкову мить хвилини,

Так ніжно процвітає проліском твоя душа.

Сьогодні ти, Андрію, святкуєш іменини,

Сьогодні ми тобі бажаємо радості сповна.

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