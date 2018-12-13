«Х-фактор»-9: Міша Панчишин (Ptashkin) презентує пісню на четвертому прямому ефірі

Цієї суботи ви побачите четвертий прямий ефір «Х-фактор»-9. Головним гостем вечора стане переможець восьмого сезону — Михайло Панчишин! Читайте докладніше.

Більше на тему: Переможець «Х-фактора» Міша Панчишин (Ptashkin) презентує перший кліп

Переможець 8 сезону вокального шоу «Х-фактор», романтичний рокер Міша Панчишин в четвертому прямому ефірі розгойдає зал своїм новим танцювальним хітом.

«На «Х-факторі» я знайшов нових друзів, познайомився з Вадимом Лисицею, який наставив мене на правильний творчий шлях. Ми з Вадимом весь рік працювали над альбомом і репертуаром, і зараз я готовий цим поділитися. Трохи хвилююся, адже вже рік я не був на цій сцені, але радий повернутися туди, де мене завжди чекають», — каже Михайло.

Більше на тему: Переможець «Х-фактора» Міша Панчишин (Ptashkin) анонсував новий кліп

А учасникам доведеться викладатися на цьому ефірі вдвічі більше, адже вони виконають по 2 пісні, одну з яких для них вибрав наставник-конкурент.

Так, Дмитрові Шурову дістанеться категорія дівчат, з якою він так хотів змагатися в цьому сезоні, але його вибір пісні для Олі Жмуріної виявиться для дівчини дуже несподіваним. Збулася мрія і у колективу Duke Time — вони зможуть попрацювати з Андрієм Данилком. Але суддя також вибрав для хлопців дуже нехарактерну композицію, тож їм доведеться несолодко в підготовці номера. А Дмитрові Волканову дістався хіт одного з членів журі, і він хвилюється, щоб гідно виступити перед автором і виконавцем пісні.

Чим закінчиться для учасників цей тиждень, чи допомогли судді хлопцям з чужої категорії, чи за допомогою пісні вони спробують позбутися суперників, побачимо вже в суботу о 19:00 в прямому ефірі вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

Нагадаємо, в минулому ефірі шоу залишили двоє. Тепер суддівські команди виглядають так:

категорія «30+», наставник Дмитро Шуров: Марк Савін;

категорія «Хлопці», наставник Андрій Данилко: Діма Волканов, Петро Гарасимів;

категорія «Дівчата», наставник Олег Винник: Ольга Жмуріна;

категорія «Колективи», наставниця Настя Каменських: Duke Time, ZBSband;

Ведучий шоу — Андрій Бєдняков; ведуча онлайн-трансляції з бекстейджу — Юлія Карпова.

Ексклюзив за лаштунками шоу дивіться на офіційній сторінці каналу у Facebook під час рекламних блоків.

Більше на тему: Переможець «Х-фактор» Міша Панчишин (Ptashkin) — про творчі плани і новий альбом

Дивіться відеоанонс «Х-фактор»-2018 випуск 16 просто зараз!

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ