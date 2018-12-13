За 1 год до запікання м’ясо дістати з холодильника. Рясно натерти спеціями і змастити медово-масляною сумішшю. Перекласти у форму і відправити запікатися на 25 хв при 200 °С. Потім духовку вимкнути і залишити індичку ще на 2 год. По закінченню часу м’ясо дістати, остудити і загорнути у фольгу. Зберігати в холодильнику.