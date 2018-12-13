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Що приготувати з індички до новорічного столу

13.12.2018

Страви з птиці цілком можуть стати коронними на святковому столі. Особливо якщо це ніжне і соковите м’ясо індички. Ароматне від пряних трав, покрите солодкуватою лимонною глазур’ю, з теплим запеченим гарбузом і пікантними в’яленими томатами воно розкриє свої смакові якості по-новому. Що приготувати з індички на Новий рік розповів учасник «МастерШеф»-8 Євген Кірсанов. 

Грудка індички з ананасами і грибами

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Інгредієнти:

Філе індички — 500 г

Консервований або свіжий ананас — 250 г

Твердий сир — 100 г

Печериці — 75 г

Цибулина — 1 шт.

Рослинна олія — 1 ст. л.

Сіль

Перець

Спеції

Приготування:

  1. Грудку індички нарізати порційними шматочками 3–4 см завтовшки. Кожен добре відбити кухонним молотком, посолити, поперчити і натерти спеціями за смаком.
  2. Печериці нарізати тонкими пластинами. Цибулю почистити і нарізати кільцями. Сир натерти на середній тертці. Ананаси нарізати кільцями.
  3. Шматочки філе перекласти на змащене олією деко або пергаментний папір. Зверху на м’ясо викласти гриби, потім цибулю і кружечки ананаса. Рясно посипати все тертим сиром і відправити запікатися на 25 хв при 180 °С.

Теплий салат із запеченим гарбузом

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Інгредієнти:

М’якоть гарбуза — 400 г 

Зубчик часнику — 2 зубчики

Філе індички — 1 шт.

Волоські горіхи — 50 г

Оливкова олія — 5 ст. л.

Листя шпинату — 1 пучок 

Лимонний сік — 1 ст. л.

Сіль

Перець

Спеції

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Приготування:

  1. Гарбуз нарізати великими кубиками і за бажанням натерти приправами. Загорнути у фольгу і відправити в духовку запікатися на 10 хв при 180 °С.
  2. Часник пропустити через прес. Волоські горіхи порубати.
  3. Філе індички нарізати шматочками і натерти подрібненим часником. Посолити, поперчити і обсмажити на 2 ст. л. оливкового масла до золотистого.
  4. У салатнику змішати гарбуз, філе, волоські горіхи і листя шпинату. Для соусу з’єднати масло, що залишилося, з лимонним соком і злегка збити виделкою. Заправити салат.

Рулет з в’яленими томатами і сиром

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Інгредієнти:

Філе індички — 1 шт. 

В’ялені томати — 60 г

Сир — 100 г

Базилік

Сіль

Перець

Приготування:

  1. Грудку індички розрізати «книжкою» і відбити в тонкий пласт.
  2. Сир натерти на крупній тертці. Листя базиліка порубати. Викласти разом із в’яленими томатами на відбите м’ясо і згорнути рулетом. Обв’язати кулінарною ниткою.
  3. Рулет викласти на деко, вистелене пергаментом, і запікати 40 хв при 180 °С. Перед подачею зняти кулінарну нитку і нарізати.

Пряна буженина з індички

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Інгредієнти:

Філе індички — 1 кг

Мелена паприка — 1 ч. л.

Мускатний горіх — ½ ч. л.

Зіра — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л. 

Оливкова олія — 1 ст. л. 

Сіль

Приготування:

  1. У 500 мл води розчинити 3 ч. л. солі. Залити отриманим розсолом підготовлене м’ясо індички. Поставити в холод мінімум на 3 год.
  2. Зіру розтерти в ступці, змішати з паприкою і мускатним горіхом. Мед з’єднати з оливковою олією.
  3. За 1 год до запікання м’ясо дістати з холодильника. Рясно натерти спеціями і змастити медово-масляною сумішшю. Перекласти у форму і відправити запікатися на 25 хв при 200 °С. Потім духовку вимкнути і залишити індичку ще на 2 год. По закінченню часу м’ясо дістати, остудити і загорнути у фольгу. Зберігати в холодильнику.

Індичка в лимонній глазурі

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Інгредієнти:

Індичка — 4,5–5 кг

Лимон — 3 шт.

Сухе біле вино — 75 мл

Палений цукор — 75 г

Рубані свіжі трави (шавлія, материнка, чебрець) — по 1 ст. л.

Оливкова олія — 3 ст. л.

Сіль

Перець

Приготування:

  1. Індичку зачистити і видалити нутрощі. Злегка відокремити шкіру і натерти травами.
  2. З лимонів зняти цедру і віджати 4 ст. л. соку. Потім м’якоть розрізати на половинки і помістити всередину птиці.
  3. Для лимонної глазурі з’єднати цукор, сік лимона і вино. Добре перемішати і прибрати в холодильник.
  4. Перекласти індичку в форму для запікання і скропити оливковою олією. Відправити в духовку на 3,5 год при 150 °С. За півгодини до кінця запікання кілька разів полити лимонною глазур’ю.

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