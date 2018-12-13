У 16 випуску «Зважені та щасливі»-8 на команди очікує надважке випробування. Адже у таборі схуднення залишилася трійка найсильніших та найвитриваліших учасників. Напруга зростатиме ще більше, адже кожній родині необхідно довести, що саме вона заслуговує на місце у суперфіналі. Та сім’ї ще не здогадуються про те, що шістнадцятий тиждень для них буде нелегкий як фізично, так і емоційно.

У 16 випуску «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся:

Чи навчилися учасники розподіляти свій час так, аби його вистачало як на тренування, так і на здорове харчування? Які результати покаже дострокове зважування, яке почнеться з першого ж дня 16 тижня? Як родини виборюватимуть додатковий час на тренуваннях, аби відстрочити небажане зважування? Кому не вистачить зароблених годин та доведеться стати на ваги завчасно? А яку родину не врятують навіть бонуси від чорних футболок?

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Не пропустіть 16 випуск «Зважені та щасливі»-8 вже сьогодні. Проект, який подарує гарні тіла та шанс на щасливе майбутнє! Дивіться «Зважені та щасливі» 8 сезон 16 випуск від 13.12.2018 о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ, а о 21:30 онлайн на офіційному сайті.

Video: 16 випуск «Зважені та щасливі»-8: за крок до фіналу У 16 випуску Зважені та щасливі 8 на команди очікує надважке випробування. Сім’ї ще не здогадуються, що 16 тиждень Зважені та щасливі 2018 для них буде нелегкий

Video: 16 випуск «Зважені та щасливі»-8: за крок до фіналу У 16 випуску Зважені та щасливі 8 на команди очікує надважке випробування. Сім’ї ще не здогадуються, що 16 тиждень Зважені та щасливі 2018 для них буде нелегкий

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