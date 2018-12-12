Вже сьогодні ми дізнаємося, хто з учасників надіне бажаний кітель! Кулінари-аматори дуже довго йшли до цього і скоро отримають те, що заслужили нелегкою працею. Дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ.

Учасники знову наосліп вгадуватимуть страви. Їх усе менше, а завдання усе складніші. Але з досвідом приходить сила, тому кулінари обов’язково впораються з усіма конкурсами. Навіть найважчі випробування не зламають учасників на шляху до кітеля і титулу найкращого кулінара-аматора «МастерШеф»-8 ! Хто ж покине проект за крок до мрії, а хто надіне заповітний кітель?

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Усе це ми дізнаємося вже сьогодні!

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