«МастерШеф»-8 випуск 32: кулінари нарешті надінуть кітелі
12.12.2018
Вже сьогодні ми дізнаємося, хто з учасників надіне бажаний кітель! Кулінари-аматори дуже довго йшли до цього і скоро отримають те, що заслужили нелегкою працею. Дивіться о 20:00 на телеканалі СТБ.
- Учасники знову наосліп вгадуватимуть страви. Їх усе менше, а завдання усе складніші.
- Але з досвідом приходить сила, тому кулінари обов’язково впораються з усіма конкурсами.
- Навіть найважчі випробування не зламають учасників на шляху до кітеля і титулу найкращого кулінара-аматора «МастерШеф»-8!
- Хто ж покине проект за крок до мрії, а хто надіне заповітний кітель?
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Усе це ми дізнаємося вже сьогодні!