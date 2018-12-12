Місячний календар садівника-городника на грудень 2018 року підкаже вам, коли найкраще взятися за зимовий посів. Зима тільки починається, а значить, саме час сіяти на розсаду кімнатні та садові багаторічники. Екстрасенси СТБ розповіли, які дні в грудні 2018 є найсприятливішими для висадки рослин. Дізнайтеся про це у матеріалі!

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Саме в грудні радять садити гвоздику, петунію, вербену, лобелію. Цим рослинам необхідно багато часу, щоб почати квітнути. Якщо снігу ще немає, то сіяти можна прямо у відкритий ґрунт. Однак, якщо вже лежить товстий шар снігу, то краще посіяти рослини в горщики, а потім закопати в землю під снігом.

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Детальний місячний календар садівника-городника на грудень 2018 року

Знаючи вдалі дні для роботи на городі в грудні 2018, ви будете підготовлені, а урожай вас порадує.

Сприятливі дні посіву зелені та пересадки рослин у грудні 2018:

Посів зелені для вирощування в будинку або в зимовій теплиці, боротьба зі шкідниками кімнатних рослин: 5, 17, 18, 27, 29 грудня.

Розпушування сухого ґрунту, боротьба з наземними шкідниками: 2, 6, 10 грудня.

Пересадки кімнатних рослин, посів овочів для вирощування в зимовій теплиці: 2, 7, 8, 9, 14, 21 грудня.

Посів і пересадка кімнатних рослин, розпушування ґрунту, внесення добрив, боротьба з ґрунтовими шкідниками: 11, 25 грудня.

Посів зелені та посадка цибулинних квітів для вирощування в зимовій теплиці. Полив, розпушування ґрунту, підживлення квітів: 3, 13, 15, 16, 19 грудня.

Посів листових овочів для вирощування в будинку або в зимовій теплиці, рекомендовано полив, внесення добрив: 4, 20, 26, 30, 31 грудня.

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Несприятливі дні для посіву та пересадки в грудні 2018:

Не рекомендовано посів: 12, 22, 23, 24 грудня.

Не рекомендовано пересадку: 1, 28 грудня.

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Пам’ятайте про гарний настрій, адже земля — це живий організм, який адаптується під зовнішні умови. До того ж грудень є останім місяцем року, а значить, вимагає найбільшої уваги до урожаю. Екстрасенси радять дотримуватися місячного календарю на грудень 2018, і тоді ваш город буде багатий на врожай у новому 2019 році.

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