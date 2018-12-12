У 32 випуску «МастерШеф»-2018 дехто попрощався з кітелем. Кулінар, який ось-ось міг спіймати удачу, був змушений поїхати додому. Хто залишив «МастерШеф»-8 — читайте в матеріалі.

У 32 випуску «МастерШеф»-8 залишила Юля Бурцева.

Незважаючи на те, що Юлі не вистачило всього одного кроку до кітеля, вона сильно виросла як кулінар і гідна, щоб нею пишалися! Ця учасниця багато чому навчилася і як кулінар, і як особистість. Вона з кожним випуском намагалася усе більше контролювати свій ексцентричний характер і брала приклад зі своїх колег.

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Коли Юля Бурцева прощалася, всі учасники зазначили, що вона — суцільний позитив. Поруч із цією жінкою було просто неможливо сумувати! Але при цьому вона вміла зібрати волю в кулак і показувала хороші результати.

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