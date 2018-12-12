Свято наближається та все більше людей задумується, де зустрічати Новий рік 2019. Традиційно ми проводимо зимові канікули вдома в сімейному колі, але чому б не наважитися на невелику подорож Україною? Редакція stb.ua обрала кілька гарних і незабутніх місць, куди можна поїхати на Новий рік.

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Новий рік 2019 у Києві

Цього року відсвяткувати Новий рік і Різдво запрошує столиця. Основними місцями проведення святкових заходів будуть Софійська та Контрактова площі, прикрашені підсвіченими фігурами дивовижних звірів у стилі художниці Марії Приймаченко. Вулицю Сагайдачного прикрасять святковими гірляндами. Головна ялинка країни буде розташована на Софійській площі, яку прикрасять кришталевими іграшками. На вас чекають: фестиваль ілюмінації, концерти, атракціони та ярмарок. А ще в новорічну ніч організатори порадують киян та гостей міста особливим сюрпризом.

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Новий рік 2019 у Львові

Львів зі своєю європейською архітектурою, неповторними закладами і чарівною атмосферою – одне з найкращих і найпопулярніших міст для святкування Нового року та Різдва. Цього року центр перетвориться у різдвяне містечко, де проходитиме традиційний ярмарок. Також відкриють «Зимовий парк», де можна буде покататися на санчатах. А от на самій Площі Ринок можна буде проїхатися на ковзанах.

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Новий рік 2019 у Карпатах

Якщо ви любите активний зимовий відпочинок, то вирушайте зустрічати Новий рік на гірськолижний курорт. Там ви знайдете для себе дуже багато захопливих занять: катання на лижах, сноуборді або ковзанах, гра в хокей, прогулянки у зимовому лісі. Як правило, на курортах є чимало розслаблюючих послуг: сауна, масаж і спа-процедури, які дуже актуальні після денних активностей. Неймовірна природа складе гідну конкуренцію святковим вогням великого міста, ще й зарядить вас енергією до кінця зими.

Новий рік 2019 в Одесі

Хоча б раз у житті треба побувати на морі взимку, особливо якщо це період новорічних свят. Гостинна, затишна і колоритна Одеса підійде для такої поїздки якнайкраще! Для створення святкової атмосфери біля Оперного театру стоятиме новорічна ялинка, на Думській площі традиційно встановлять казкове містечко тварин і світлодіодний фонтан, а всі центральні вулиці будуть прикрашені ілюмінацією. Південна Пальміра добре відома своїми гучними вечірками, тому вам буде нескладно знайти відповідно до бажаної атмосфери та бюджету заклад для святкування новорічної ночі.

Новий рік 2019 у Чернівцях

Чернівці — одне з найромантичніших міст з європейською атмосферою в Україні, недарма його називають ще «маленьким Парижем». Вирушайте туди з коханою людиною на новорічні канікули, щоб поблукати вузькими вуличками і насолодитися архітектурою ХІХ — початку ХХ ст., вдихаючи аромати кави та глінтвейну. Обов’язково відвідайте такі пам’ятки: резиденцію православних митрополитів Буковини і Далмації, музично-драматичний театр, міську ратушу, будинок-корабель, кафедральний собор Святого Духа. Цікаво, що щодня з ратуші рівно опівдні сурмач у народному костюмі виконує «Марічку». До свят на Соборній площі буде встановлена ​​головна ялинка міста і розміститься новорічно-різдвяний ярмарок з частуваннями і сувенірами.

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Новий рік 2019 у Кам’янці-Подільському

Подорож до цього міста на Новий рік занурить вас в атмосферу чарівного середньовіччя. Вам неодмінно варто відвідати головну пам’ятку — Кам’янець-Подільську фортецю. А сквер «Лебедине озеро» вважається найромантичнішим місцем, звідки відкривається неймовірна панорама на каньйон. Також скористайтеся нагодою і поїдьте на екскурсію до Хотинської фортеці та Меджибізького замку, які розташовані недалеко від Кам’янця-Подільського. Крім того, тут ви зможете здійснити політ на повітряній кулі та насолодитися з висоти прекрасними зимовими пейзажами й архітектурою міста.

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