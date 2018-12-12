Якщо ви вже замислюєтеся над питанням «що подивитися перед Новим роком», то цей матеріал спеціально для вас. Запасайтеся мандаринами, гарячим какао, укривайтеся одеялком і готуйтеся до перегляду самих атмосферних фільмів до Нового року 2019. Дивіться список в матеріалі.

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Щасливого Різдва, 2005

Французька новорічна кіноісторія, яка розгортається під час Першої світової війни. Історичний фільм, присвячений всім солдатам 1914 року, які зустрічали Новий рік в окопах. Ось тільки ніяких пострілів не чути: солдати і офіцери покинули свої позиції, щоб обмінятися з ворогуючою стороною сигаретами, шоколадом і побажати один одному щасливого Різдва. Це варто подивитись.

Різдвяна казка, 2008

Французька трагікомедія в головній ролі з Катрін Деньов. Вона тут грає маму великого, але не дуже дружного сімейства. Діти і внуки збираються під одним дахом на Різдво, але дізнаються жахливу новину про смертельну хворобу одного з членів сім’ї…

8 жінок, 2001.

Дія фільму відбувається в маленькому французькому містечку в 50-х роках 20 століття. Саме різдвяний вечір в будинку збирається велика родина і кілька покоївок. Однак свято було затьмарене страшною подією: в своїй спальні був знайдений мертвим господар будинку. Хто з 8 жінок скоїв жахливий злочин? Доводиться з’ясувати їм самим.

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200 сигарет, 1999

Культовий фільм кінця 20 століття показує молодіжну вечірку 90-х. Хоча назва картини зовсім не святкова, події досить цікаві, адже з таким акторським складом по іншому не може бути. Головних героїв грають Кейт Хадсон, Кортні Лав, Пол Радд, Бен Аффлек, Крістіна Річчі. Хіба це не головна причина, щоб його подивитися?

Ноель, 2004

Ноель в перекладі з французької означає Різдво. Ця картина розповідає про дівчину, її грає Пенелопа Крус, яка вирішила піти від свого нареченого, якого грає покійний Пол Уокер, якраз напередодні Різдва. Переїхавши до родичів, у них зав’язуються дуже незвичайні знайомства, які змінюють життя всіх героїв. Але саме завдяки цьому під Новий рік вони раптом знаходять себе.

Чоловіки з календаря, 2009

В оригіналі фільм називається «12 різдвяних чоловіків», і повірте, він сподобається будь-якій дівчині. Історія про те, як напередодні Нового року головній героїні зрадив її хлопець. Але коли їй підвернулася робота над еротичним календарем для жінок, вона і думати про це забула…

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