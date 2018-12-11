Принцеса «МастерШеф»-8 змусить чоловіків переживати. Еліна Павленко буде настільки повільно готувати, що виведе з себе всіх членів команди. Детальніше дивіться вже сьогодні на телеканалі СТБ.

У Еліни Павленко з’явиться нова стратегія: дівчина почне працювати дуже повільно. Поки красуня проекту буде літати в хмарах, у членів її команди вичерпаються сили терпіти це. Чи зможе капітан пробачити Еліні цю поведінку? А, може, їх команда і переможе завдяки цьому? За крок до кітеля кулінари відчувають себе всемогутніми. Але судді приготували для них одне непросте завдання. Щоб переконатися, що учасники гідні дійти до фіналу, журі дадуть кулінарам далеко не просте завдання!

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