«МастерШеф»-8 випуск 31: Еліна розсердить хлопців повільністю
11.12.2018
Принцеса «МастерШеф»-8 змусить чоловіків переживати. Еліна Павленко буде настільки повільно готувати, що виведе з себе всіх членів команди. Детальніше дивіться вже сьогодні на телеканалі СТБ.
- У Еліни Павленко з’явиться нова стратегія: дівчина почне працювати дуже повільно.
- Поки красуня проекту буде літати в хмарах, у членів її команди вичерпаються сили терпіти це.
- Чи зможе капітан пробачити Еліні цю поведінку? А, може, їх команда і переможе завдяки цьому?
- За крок до кітеля кулінари відчувають себе всемогутніми. Але судді приготували для них одне непросте завдання.
- Щоб переконатися, що учасники гідні дійти до фіналу, журі дадуть кулінарам далеко не просте завдання!
Більше на тему: Ананасові равіолі з рікотою і кавовою ікрою від Саші Шульги