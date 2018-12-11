Цього року проект команди про дослідження і підвищення рівня залученості працівників «StarLive» виборов друге місце у номінації «Столиця» на головній щорічній події серед роботодавців України — «Премія HR-бренд». Ми поспілкувалися з HR-директором СТБ Людмилою Довгоброд про залученість, нові проекти та людей, які творять на улюбленому телеканалі.

Розкажіть детальніше про проект, який ви презентували на премії. Про що він? Які його особливості?



На премії ми презентували наш проект «Залученість». Розповідали про те, які в нас були етапи, з якими складнощами стикнулися в процесі реалізації проектів та яким чином ми їх подолали. Це були практичні рекомендації для учасників премії та цікавий обмін досвідом.

Людмило, у чому саме полягає механізм залученості? Чому важливо мати команду зі справді залученими працівниками?

Залученість — це такий показник, який характеризує стан людини. Це коли кожен співробітник має внутрішнє бажання робити дещо більше, ніж просто свою роботу. Адже коли команда залучена, то ії бізнес-результати набагато вищі. Тому це досить поширена світова практика: вимірювати залученість і керувати нею, покращувати роботу команди. Секрет залученості дуже простий: потрібно дати можливість і віру співробітникам у те, що вони можуть змінювати своє буденне життя в компанії самостійно. Вони можуть впливати на свою діяльність, організовувати безліч ініціатив. І для цього не потрібні великі додаткові кошти або якийсь великий організаційний вплив.

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Які саме програми вам вдалося запровадити завдяки цьому проекту?

Їх було дуже багато і на рівні командних ініціатив, і на рівні самої компанії. Але є кілька, котрими ми пишаємося найбільше. Наприклад, команда «Вікна-новини» реалізувала ініціативу «Спільна благодійність». Кореспонденти і ведучі нашої служби новин провели екскурсію у світ телебачення маленьким героям із Табору Переможців благодійного фонду «Запорука». Вони дали дітям можливість побачити, як роблять ТВ-контент, як працювати в команді та багато іншого. Більшість представників групи були вже дуже добре знайомі нашій команді, бо саме про їхні історії вони робили сюжети. І саме ці сюжети допомагали збирати потрібні кошти на боротьбу з раком. Саме ці сюжети рятували життя. Щирі посмішки і блиск в очах вже здорових діток – найвища нагорода для команди.

На рівні компанії ми створили платформу обміну досвідом «МедіаМозок». Адже СТБ — це компанія, яка завжди вирощувала таланти в медіасфері. Ми з самого початку задавали стандарти телевізійної професії. І ця платформа про те, аби кожен наш співробітник міг виступити в ролі спікера або слухача. Наші експерти діляться своїми знаннями, навичками та практичним досвідом. Слухачі ж долучаються до цих тем, відкривають для себе те, як виглядає професія їхніх колег. У нас є лекції про життєві лайфхаки, про те, як планувати свій день, як правильно ставити цілі та навіть як правильно позувати перед камерами.

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Ще один проект, яким ми пишаємося, — це проект «#можутьвсе». Він розповідає про найголовнішу цінність СТБ — його неймовірні творчі команди. Лише об’єднавшись разом, наші унікальні співробітники перетворюють свій невгамовний талант, свою відвагу на той унікальний контент, за який ми любимо телеканал СТБ.

Чим проект «Залученість» відрізняється від інших проектів номінантів?

Залученість СТБ об’єднує в собі декілька великих ініціатив, які схожі на окремі проекти номінантів. І дійсно на премії було презентовано декілька робіт, що схожі на наші окремі ініціативи. Наш проект «StarLive» дещо ширший, ніж проекти інших номінантів. І ми цим дуже пишаємось! Особисто для мене залученість — це щастя співробітників телеканалу та щастя усієї компанії. І чи може щось бути важливішим за це?

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Чому ви вирішили брати участь у премії саме цього року?

Канал СТБ існує з 1997 року, і весь цей час ми дуже швидко росли, постійно намагалися досягти небачених висот в українському телебаченні. Весь цей час ми доводили всій країні, що на шляху до своїх мрій можливо все. І ми були настільки захоплені цим, що забули про нас самих і про те, що ж потрібно нашій команді, щоб відчувати себе щасливою. Цей проект був направлений на те, щоб дізнатися, що турбує наших співробітників, аби покращити їхнє життя.

Це був непростий для нас проект, і ми дійсно пишаємося тим, що в нас вийшло. Тому, коли нам запропонували участь у премії, ми не змогли відмовитися.

Багато крутих ініціатив було реалізовано, починаючи з березня цього року. Цей проект був поштовхом до започаткування важливих змін, які відбуваються в нашій організації вже сьогодні. І для нас це лише початок.

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