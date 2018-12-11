Місячний календар стрижок на грудень 2018 підкаже вам, які дні сприятливі для зміни зачіски. Якщо хочете домогтися максимально позитивного результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця в обраний день. Крім того, в нашому матеріалі ви дізнаєтеся, чому експерт «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова наполегливо не рекомендує змінювати зачіску у період повного або спадаючого Місяця.

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Волосся відповідає за нашу життєву силу й енергію. Тому зміна зачіски в несприятливий день загрожує неприємними наслідками та викинутими на вітер грошима.

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Сприятливі дні для стрижки у грудні

Сприятливі дні для проведення стрижок і догляду за вашими волоссям – це дні, коли Місяць перебуває у знаках Лева або Діви. У грудні такими будуть ось які дні:

Місячний календар стрижок на грудень – сприятливі дні для стрижки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Місячний календар стрижок на грудень – несприятливі дні для стрижки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

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Цей календар також буде корисним для планування процедур щодо догляду за волоссям. У несприятливі дні вони не дадуть ніякого ефекту. Чому не можна стригти волосся на зростаючий або спадаючий місяць, розповіла експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова.

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«Я дотримуюся думки, що стригтися, радикально змінювати колір волосся і взагалі змінювати імідж потрібно на Молодик і зростаючий Місяць. Стрижка в певний місячний день (на зростаючий або спадаючий Місяць) може прискорити або уповільнити ріст волосся. Зміна зачіски на повний Місяць не рекомендується нікому, крім рудоволосих».

Скористайтеся нашим місячним календарем стрижок на грудень 2018 року, і ваше волосся завжди буде здоровим, сильним, красивим!

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