Новий рік уже зовсім близько. Магазини пропонують безліч варіантів подарунків: просто очі розбігаються, коли підбираєш необхідну річ. Зараз редакція сайту STB.UA пропонує вашій увазі список тих речей, які не варто дарувати у рік Жовтої Земляної Свині. Подробиці – в нашому матеріалі.

Символом 2019 року буде Жовта Земляна Свиня. Незважаючи на те, що ця тварина здебільшого має лагідний характер і дуже віддана людині, її все ж можна розлютити. Для цього достатньо подарувати на Новий рік 2019 одну із речей, про які ми розповімо далі.

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Парфуми

Кабан — тварина, яка не дуже любить запахи і з великою пересторогою до них ставиться. Тому також зовсім недоречним і нетактовним буде в новорічне свято подарунок у вигляді парфуму. Свиня відома своїм дуже чутливим нюхом, саме тому більшість запахів її просто дратують. Якщо ви подаруєте в новорічну ніч парфуми, то можете сміливо нарватися на невдоволення господині року.

Інструменти

Наступний рік може здатися невдалим, якщо ви подаруєте на свято інструменти або ріжучі предмети. Свиня здатна розцінити такий подарунок як небезпеку і занадто агресивно налаштуватися проти одержувача презенту.

Гаманець

На Новий рік 2019 не варто дарувати і гаманці. Ви здивуєтеся, адже це дуже корисний подарунок, проте в рік Свині він може привернути якусь фінансову нестабільність і навіть безгрошів’я.

Дзеркальце



Господиня 2018 року не рекомендує залишати під новорічною ялинкою як подарунок дзеркальце. Це пов’язано з тим, що з часом свині негативно реагують на своє відображення і навіть побоюються його. Тому, щоб не спровокувати негативні події в наступному році, краще підібрати інший презент.

Предмети гігієни

Не важко здогадатися, що предмети особистої гігієни, гребінець, мило і шампуні також зовсім не підійдуть як подарунок, адже поросята — це такі симпатичні тваринки, які дуже люблять повозитися в не дуже привабливих місцях. Свині не дуже люблять митися у воді, тому варто утриматися від будь-яких банних аксесуарів, а вибрати інший подарунок.

Подарунки, зроблені власноруч

Зовсім вже не оцінить свинка всілякі дрібнички і непотрібні подарунки, зроблені своїми руками, адже вона — тварина практична і господарська — цим ви її точно тільки розізлите! Свиня в цій справі за практичність і максимальну користь.

Прикраси

Не можна дарувати прикраси, які носять на шиї або на зап’ясті. Кабан не дуже любить ланцюги, навпаки, всіляко намагається позбутися їх. Недоречним буде подарунок у вигляді каблучки. Краще утриматися від масивних прикрас і в новорічному образі. Окільцьовувати в Новий рік теж нікого не треба.

Одяг

Свиня — дуже практична тварина, яка не є вибагливою у побуті та їжі. Вона цінує зручність і не любить чистоту. Також свинка досить волелюбна, скромна, не любить дорогих речей. Все це потрібно враховувати і відмовитися від подарунка у вигляді одягу. Непрактичний одяг (зручність насамперед) буде недоречним презентом. Свиня не буде радіти ще й тоді, коли ви виберете для святкування щось, що обтягує вашу фігуру, адже це з її точки зору дуже незручно, а свобода в рухах — головне гасло символа Нового року!



Фіналістка 5-го сезону «Битви екстрасенсів» в Україні Ярослава Федорова теж поділилася своїми секретами про те, які подарунки не можна дарувати на Новий рік 2019.

«У цей Новий рік варто звернути увагу на практичні подарунки хорошої якості, поцікавтеся захопленнями близьких людей або можна навіть прямо запитати, що б людина хотіла отримати від вас в подарунок. У прийдешньому році головне, щоб подарунок був актуальним і людина в подальшому його використовувала. Свиня —тварина, яка любить свій дім, тому дуже хорошими подарунками можуть стати всілякі речі для дому. Подарунків у вигляді косметики і парфумерії в цьому році варто уникати, оскільки дуже велика ймовірність не вгадати з вибором (хіба що ви точно знаєте смаки людини). Гострих предметів теж не можна дарувати в рік Свині», — розповіла екстрасенс.

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