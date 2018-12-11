Як підвищити імунітет? Напевно, кожен думає про це холодної осені. Ведуча «Цієї миті рік потому»-2018 Даша Трегубова розповіла, як зміцнити свій імунітет. Раніше актриса ділилася секретами догляду за волоссям, шкірою обличчя та тіла. Сьогодні ви дізнаєтеся, як поліпшити імунітет в домашніх умовах, щоб з легкістю пережити початок холодів. Подробиці — в матеріалі!

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Слабкий імунітет — ознака частих простудних захворювань, поганого самопочуття та постійної втоми. А так не хочеться хворіти. Для того, аби повноцінно насолоджуватися життям восени й узимку, необхідно підвищити свій імунітет.

Як зміцнити імунітет?

Правило № 1 для підвищення імунітету: навчіться розслаблятися

Стрес — одна з головних причин всіх хвороб. Тому намагайтеся до всього ставитися спокійно, незважаючи на життєві труднощі. Частіше нагадуйте собі, що ви — сильна людина та переживаєте складний період. Пам’ятайте, спокій — незамінний засіб від численних вірусів.

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Підніміть настрій в компанії близьких друзів або колег. Якщо ви дуже втомилися від постійного галасу, візьміть вихідний та залиштеся вдома. Присвятіть день тільки собі, дайте волю власним бажанням.

Правило № 2 для підвищення імунітету: здоровий сон

Вплив сну на підвищення імунітету дуже значний. А втома підвищує чутливість організму здорової людини до вірусів. Тому чим краще ви висипаєтеся, тим менше хворієте. Змусьте себе вчасно лягати в ліжко. Адже в холодну пору року необхідно спати по 7—8 годин на добу.

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Глибокий сон — запорука міцного здоров’я. З його допомогою клітини в організмі оновлюються, прискорюється процес їх регенерації. Саме здоровий сон зміцнить ваш імунітет та зробить його стійкішим перед вірусами.

Правило № 3 для підвищення імунітету: загартовувати себе

У поліпшенні імунітету допомагають регулярні процедури загартовування. Про цей метод знають всі, але мало хто привчає себе до холоду. Щоб встояти під час спалаху захворювань, потрібно заздалегідь підвищувати імунітет за допомогою загартовування.

Перш за все враховуйте погоду, а також індивідуальні особливості вашого організму. Все потрібно робити поступово: обливайтесь прохолодною водою по 5—7 хвилин зранку та ввечері, ходіть у басейн, відвідуйте лазню та приймайте контрастний душ. За допомогою цих простих правил організм не буде різко реагувати на зміну погоди.

Правило № 4 для підвищення імунітету: правильно харчуйтеся

У холодні дні підвищується ризик простудних захворювань. Аби уберегти свій організм від болячок, не забувайте харчуватися здоровою їжею. Фрукти та овочі дуже важливі для зміцнення імунітету й підвищення працездатності. Правильне харчування — найкращий спосіб підняття імунітету. Але воно повинно включати в себе велику кількість продуктів, які багаті вітамінами.

Виключіть з раціону цукор, транс-жири, швидкі вуглеводи та алкоголь. Ці речі вбивають ваш організм й не дають імунітету покращитися.

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Найкращі продукти для підвищення імунітету:

натуральний мед

кисломолочні продукти

каші з цільного зерна

цитруси

квашена капуста

курячий бульйон

риба

Правило № 5 для підвищення імунітету: спеціальні препарати та вітаміни

Якщо так сталося, що ви підчепили вірус, потрібно звернутися до лікаря. Дефіцит поживних речовин в організмі не може не позначитися на вашому імунітеті. Тому потрібно приймати спеціальні харчові або мультивітамінні добавки для зміцнення вашого імунітету.

Пам’ятайте, підбирати препарат потрібно тільки після консультації у лікаря. Самостійно з невідомими продуктами краще не експериментувати, адже вони можуть нашкодити вашому організму.

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Графік актриси Даші Трегубової не передбачає застуд. Навіть при температурі 40 та жорсткій ангіні ведучій потрібно виходити на знімальний майданчик, аби не підвести команду.

«Я всіма силами намагаюсь стежити за імунітетом. Важливий момент: лікарі, яким довіряю, кажуть, що постійно «підстьобувати» імунітет не можна. Інакше організм звикне та перестане справлятися без сторонньої допомоги», — ділиться Даша Трегубова.

Але восени й особливо в зимовий період, коли відчувається занепад сил, Даша знайшла для себе кілька способів, як зміцнити імунітет.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova) 22 Июн 2018 в 3:25 PDT

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Способи підвищення імунітету від Даші Трегубової:

Прийняття контрастного душу. Його жінка робить не цілий рік, а коли відчуває занепад сил.

Заняття в спортзалі. Фізичні навантаження, на думку актриси, дають бадьорість та енергію.

Вітаміни. Даша Трегубова обов’язково раз-два на рік приймає курс мультивітамінів.

Незвичайні способи підвищення імунітету від Даші Трегубової:

Ісландський мох.

«Я тиждень була абсолютно без сил та настрою — навіть з ліжка встати було лінь. Коли зрозуміла, що треба з цим справлятися, згадала про мох. Заварила його в чайнику — він був дуже гіркий. Але… вже через півгодини я відчула божевільний приплив енергії!» — каже ведуча.

Настоянка воскової молі. Цей засіб для зміцнення імунітету порадив тренер Даші.

Фітобочка та розслабляючий масаж. У моменти найактивніших зйомок ведуча знаходить вечір, щоб полежати у фітобочці й сходити на масаж.

Головний секрет організму в тому, що він — ціла система. Тому потрібно берегти його та дотримуватися правильного способу життя. Хороше харчування, прийом вітамінів та добавок, фізична активність й регулярний сон — обов’язково підвищать ваш імунітет.