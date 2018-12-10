Переможець «Х-фактор»-6 та фіналіст «Євробачення»-2018 MELOVIN через кілька днів проведе в Києві сольний концерт, де представить свою нову україномовну новорічну пісню. Читайте подробиці.

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13 грудня в столичному клубі Atlas відбудеться концерт MELOVIN’а, представника України на Євробаченні в 2018 році. У цей вечір артист у супроводі музикантів заспіває як старі хіти, так і ті, що вийшли зовсім недавно. А також презентує ще одну композицію, і знову – україномовну. Присвячена вона буде майбутньому святу — Новому року.

«Це моя перша новорічна пісня, — зізнається MELOVIN. — Вона — про мою сім’ю. Вона про те, як гарно у нас проходить Новий рік — «із татовим вином» і «маминим теплом». Ми так часто співаємо про все на світі, і так мало про сім’ю, найголовніше, що у нас є. Про людей, які навіть посеред зими можуть зігріти літнім теплом. Пісню я написав спонтанно, вона була сюрпризом навіть для моєї команди, а це буває рідко. Мені дуже хочеться, щоб, слухаючи цей трек, кожна людина переносилася до рідного дому, де б вона не була, і відчувала запах свята!»

Нагадаємо, презентація пісні «Чудова мить» відбудеться 13 грудня в клубі Atlas.

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