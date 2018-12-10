Прийдешній 2019 рік – рік Жовтої Земляної Свині. Повелителька року щедра і доброзичлива до людей, які проявляють подібні риси. Але що подарувати на Новий рік 2019? Дворазовий переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов радить орієнтуватися на знак зодіаку під час вибору подарунка. Дізнайтеся, що сподобається кожному зі знаків, у матеріалі!

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Овни

Для активних і життєрадісних представників вогняної стихії немає нічого кращого за нові враження та позитивні емоції. А оскільки початок майбутнього року не обіцяє їм якихось яскравих подій, вони можуть трохи зажуритися. Чудовим подарунком для них буде той, що підніме настрій та розвіє тугу. Запрошення на прем’єру фільму, новий спектакль або цікаву виставку – те, що змусить серце Овна битися швидше.

Тельці

Упевнені в собі й цілеспрямовані Тельці на початку року відчуватимуть прилив сил і натхнення. У представників цього знака з’явиться маса нових ідей і планів. Основний ухил буде зроблений на саморозвиток. І відповідний подарунок стане справжньою паличкою-виручалочкою. Наприклад, це може бути гарна книга, захопливий семінар або набір речей, за які вам будуть дуже вдячні.

Близнюки

Консервативні й спокійні Близнюки цінують в житті сталість і стабільність. Вибираючи подарунок для представників цього знака, краще орієнтуватися на речі, які будуть практичними. На початку року на Близнюків звалиться купа справ, тому постарайтеся вибрати річ, яка допоможе їм у плануванні або економії часу. Наприклад, красивий щоденник або настільний органайзер стануть для Близнюків чудовими помічниками на наступний рік.

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Раки

Представники сузір’я Рак дуже консервативні. Вони рідко женуться за модою, віддаючи перевагу власну стилю і смаку. Але догодити їм нескладно – при виборі подарунка варто орієнтуватися на класику й вінтаж. Предмети інтер’єру або прикраси в такому стилі стануть чудовим подарунком. Тим паче, що Раки дуже економні та рідко балують себе покупками, які не є речами першої необхідності.

Леви

Леви – неймовірно багатогранні. Вогняний і впертий характер представників цього знака підштовхує їх виглядати яскраво, іноді навіть ексцентрично. При цьому догодити з подарунком їм непросто. Вибираючи презент для Левів, краще орієнтуватися на простий дизайн і яскравий колір. З огляду на той факт, що фінансове становище Левів у 2019 році помітно покращиться, орієнтуйтеся на подарунки, пов’язані з грошима. Наприклад, гаманець, скарбничка або портмоне – чудовий варіант.

Діви

Представники цього знака – дуже спокійні, стримані й розважливі. В речах Діви цінують практичність, зручність і простоту. Чудовим подарунком для представників цього знака є речі або аксесуари, які допомагають у підтримці порядку. Всілякі шкатулки або кошик для дрібниць стануть для Дів чудовою нагодою зайнятися організацією особистого простору, заспокоїти нерви й відволіктися від буденних справ. Їх буде досить багато в прийдешньому році.

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Терези

Терези – це люди з неймовірним творчим запалом. Їхнє творче, неординарне «я» вимагає особливого підходу у виборі подарунка. Представники цього знака обожнюють яскраві речі з неповторним дизайном. А тому найціннішим для Терезів є те, що зроблено на замовлення або власноруч. Ця річ повинна обов’язково відображати їхню індивідуальність. Але якщо ви не володієте такими ремеслами або погано знаєте смаки Терезів, можна сміливо купувати ароматичні свічки, олії або солі для ванн. Подаруйте їм можливість розслабитися й зануритися у свої думки.

Скорпіони

Представники цього знака в суті своїй трохи егоцентричні та люблять, коли оточення помічає їхні успіхи. Похвала і визнання суспільства вкрай важливі для Скорпіонів. В речах представники цього сузір’я цінують якість і статус. Тому, купуючи їм подарунок, заощадити точно не вдасться. Не варто дивуватися, якщо Скорпіони вагомому, але демократичному презенту віддадуть перевагу брендовій дрібничці.

Стрільці

Представники цього знака прагнуть завжди бути в рядах авангарду. Вони легко наважуються на кардинальні зміни і одні з перших пробують щось нове. Догодити Стрільцям, які постійно підкорюють нові життєві вершини, досить складно. Буде простіше, якщо ви знаєте їхні смаки. Так, новинки техніки або модні аксесуари стануть прекрасним подарунком, який точно їм буде до вподоби.

Козероги

Козероги за своєю природою – максималісти. І від себе, і від оточуючих вони завжди вимагають максимальної віддачі справі, якою займаються. Представники цього знака ніколи не зупиняються на досягнутому і завжди орієнтуються на відомих, успішних людей. Саме тому книги – автобіографії знаменитостей будуть для них цінним та мотивуючим подарунком.

Водолії

Водолії – оригінальні, неординарні особистості, які прагнуть зробити світ навколо себе кращим. Обираючи подарунок, варто пам’ятати, що річ повинна бути не тільки модною, а й практичною. Що це може бути, вирішувати вам. Але знайте, що Водолії точно не відмовляться від гарної парфумерії.

Риби

Представники цього знака – люди неймовірно тонкої душевної організації. Вони вразливі, мрійливі та люблять споглядати красу навколо себе. При цьому на початку року в Риб можлива невелика творча криза, тож подаруйте їм те, що потішить око. Предмети інтер’єру стануть для них справжнім джерелом натхнення. Цікаві статуетки, фігурки або інші елементи декору не залишать Риб байдужими.

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