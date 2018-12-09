«Битва екстрасенсів»-19: Яка НП трапиться на знімальному майданчику – дізнаємося в 10 випуску
09.12.2018
У 10 випуску «Битва екстрасенсів»-19 учасники зіткнулися з одержимими! Нещасним героїням була потрібна допомога ясновидців, щоб позбутися від нечистого. До того ж друге випробування виявилося під загрозою зриву, бо одна з ясновидців пропала в лісі! Що чекає на глядачів в новому випуску проекту?
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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:
- Що змусило Ніколаса Петросяна розбити своє радіо в ході першого випробування?
- Чому Твіггі не наважилася підійти до будь-кого з героїнь? Чим нечистий відплатив некроманту?
- Кого Олександра Чорноморська звинуватила в продажності сатані?
- Чому жінка впадає в безпам’ятство і що штовхало її на оргії під іконами?
- Кому з героїнь Сага порадила звернутися до психотерапевта?
- Який ритуал Ніколаса Петросяна змусив Сурена Джулакяна втрутитися?
- Як бійка між братами вилилася в найтрагічніший фінал за всю історію проекту?
- У чому полягала друге випробування для ясновидців і чому в сім’ї, що звернулася на проект, вмирають всі чоловіки?
- Яка небезпека загрожує найменшому члену сім’ї?
- За яких обставин пропала Олександра Чорноморська?
- Яка знахідка правоохоронних органів наштовхнула на невтішний висновок?
Не пропустіть 10 випуск «Битви екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.
Дивіться відеоанонс 10 випуску «Битви екстрасенсів»-19: