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«Битва екстрасенсів»-19: Яка НП трапиться на знімальному майданчику  – дізнаємося в 10 випуску

09.12.2018

У 10 випуску «Битва екстрасенсів»-19 учасники зіткнулися з одержимими! Нещасним героїням була потрібна допомога ясновидців, щоб позбутися від нечистого. До того ж друге випробування виявилося під загрозою зриву, бо одна з ясновидців пропала в лісі! Що чекає на глядачів в новому випуску проекту?

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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:

  • Що змусило Ніколаса Петросяна розбити своє радіо в ході першого випробування?
  • Чому Твіггі не наважилася підійти до будь-кого з героїнь? Чим нечистий відплатив некроманту?
  • Кого Олександра Чорноморська звинуватила в продажності сатані?
  • Чому жінка впадає в безпам’ятство і що штовхало її на оргії під іконами?
  • Кому з героїнь Сага порадила звернутися до психотерапевта?
  • Який ритуал Ніколаса Петросяна змусив Сурена Джулакяна втрутитися?
  • Як бійка між братами вилилася в найтрагічніший фінал за всю історію проекту?
  • У чому полягала друге випробування для ясновидців і чому в сім’ї, що звернулася на проект, вмирають всі чоловіки?
  • Яка небезпека загрожує найменшому члену сім’ї?
  • За яких обставин пропала Олександра Чорноморська?
  • Яка знахідка правоохоронних органів наштовхнула на невтішний висновок?

Не пропустіть 10 випуск «Битви екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.

Дивіться відеоанонс 10 випуску «Битви екстрасенсів»-19:

Video: «Битва екстрасенсів»-19: Яка НП трапиться на знімальному майданчику  – дізнаємося в 10 випуску

У 10 випуску Битва екстрасенсів-19 учасники зіткнулися з одержимими! Нещасним героїням була потрібна допомога ясновидців, щоб позбутися від нечистого. До того ж друге випробування виявилося під загрозою зриву, бо одна з ясновидців пропала в лісі!

Video: «Битва екстрасенсів»-19: Яка НП трапиться на знімальному майданчику  – дізнаємося в 10 випуску

У 10 випуску Битва екстрасенсів-19 учасники зіткнулися з одержимими! Нещасним героїням була потрібна допомога ясновидців, щоб позбутися від нечистого. До того ж друге випробування виявилося під загрозою зриву, бо одна з ясновидців пропала в лісі!

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