У 10 випуску «Битва екстрасенсів»-19 учасники зіткнулися з одержимими! Нещасним героїням була потрібна допомога ясновидців, щоб позбутися від нечистого. До того ж друге випробування виявилося під загрозою зриву, бо одна з ясновидців пропала в лісі! Що чекає на глядачів в новому випуску проекту?

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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:

Що змусило Ніколаса Петросяна розбити своє радіо в ході першого випробування?

Чому Твіггі не наважилася підійти до будь-кого з героїнь? Чим нечистий відплатив некроманту?

Кого Олександра Чорноморська звинуватила в продажності сатані?

Чому жінка впадає в безпам’ятство і що штовхало її на оргії під іконами?

Кому з героїнь Сага порадила звернутися до психотерапевта?

Який ритуал Ніколаса Петросяна змусив Сурена Джулакяна втрутитися?

Як бійка між братами вилилася в найтрагічніший фінал за всю історію проекту?

У чому полягала друге випробування для ясновидців і чому в сім’ї, що звернулася на проект, вмирають всі чоловіки?

Яка небезпека загрожує найменшому члену сім’ї?

За яких обставин пропала Олександра Чорноморська?

Яка знахідка правоохоронних органів наштовхнула на невтішний висновок?

Не пропустіть 10 випуск «Битви екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.

Дивіться відеоанонс 10 випуску «Битви екстрасенсів»-19:

Video: «Битва екстрасенсів»-19: Яка НП трапиться на знімальному майданчику – дізнаємося в 10 випуску У 10 випуску Битва екстрасенсів-19 учасники зіткнулися з одержимими! Нещасним героїням була потрібна допомога ясновидців, щоб позбутися від нечистого. До того ж друге випробування виявилося під загрозою зриву, бо одна з ясновидців пропала в лісі!

Video: «Битва екстрасенсів»-19: Яка НП трапиться на знімальному майданчику – дізнаємося в 10 випуску У 10 випуску Битва екстрасенсів-19 учасники зіткнулися з одержимими! Нещасним героїням була потрібна допомога ясновидців, щоб позбутися від нечистого. До того ж друге випробування виявилося під загрозою зриву, бо одна з ясновидців пропала в лісі!