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Хто залишив «Х-фактор»-9 на третьому прямому ефірі

08.12.2018

Сьогодні, 8 грудня, глядачі телеканалу СТБ побачили третій прямий ефір «Х-фактор»-9! Чим запам’ятався вечір Х і хто залишив шоу дізнайтеся в нашому матеріалі.

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Третій прямий ефір «Х-фактор»-9 був присвячений оркестровому вечору. Петр Гарасимов виступав з піснею «Чито-Грито». Завдяки неповторному тембру голосу хлопця, пісня знайшла нове звучання.

Несподіваним став виступ учасниці PALINA з піснею «Около тебя». Своїм виконанням дівчина підкорила глядачів в залі! Також мали виступити в супроводі симфонічного оркестру ZBSband з абсолютно нехарактерною для хлопців піснею. Такими ZBSband ще не бачив ніхто!

А ось колективу Duke Time довелося неабияк понервувати, оскільки на їх репетиції наставниця Настя Каменських прийняла рішення замінити пісню, тому часу на підготовку у них було менше за всіх. Несподіваним рішенням було вибрати пісню Queen «Bohemian Rhapsody».

х-фактор

Після заключного виступу Марка Савіна з піснею «Танці на стеклах», на сцену вийшли учасники 8 сезону легендарний гурт KAZKA! Колектив порадував шанувальників улюбленими хітами і побажав удачі кожному з конкурсантів.

Учасники приготувалися до довгоочікуваного моменту ефіру  оголошення результатів. Андрій Бєдняков отримав конверт з результатами глядацького голосування і оголосив імена тих, хто потрапив в номінацію. ними стали Іван Іщенко, PALINA і Оля Жмуріна.

Після боротьби за життя проект назавжди покинули Іван Іщенко та PALINA.

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Як пройшов третій прямий ефір «Х-фактор»-9, дивіться прямо зараз!

Video: Хто залишив «Х-фактор»-9 на третьому прямому ефірі

Читайте, хто пішов з проекту Х-фактор-9 у випуску 15 від 08.12.2018. Хто з учасників покинув проект і більше не зможе продовжувати боротьбу за перемогу? Читайте в нашому матеріалі