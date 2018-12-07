Вихідні в грудні 2018 в Україні: скільки будуть відпочивати українці

Зима вже показала українцям свій холодний подих, проте це не привід забувати про розваги та відпочинок. Скільки вихідних днів буде в грудні 2018 року, читайте в матеріалі.

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Коли вихідні в грудні 2018



У грудні 2018 року третина місяця випадає на вихідні – 11 вихідних днів при 20 робочих. Однак крім цього, українців чекає додатковий відпочинок – два свята.



Так, у вівторок, 25 грудня, українці відзначають католицьке Різдво. Вперше наша держава відсвяткувала його на офіційному рівні в минулому році. Вихідний буде і напередодні Різдва – 24 грудня (понеділок), однак цей день потрібно відпрацювати в суботу, 22 грудня.



На Новий рік Україна буде відпочивати три дні поспіль – 30, 31 грудня та 1 січня. Оскільки 31 грудня – це понеділок, українцям доведеться вийти на роботу в суботу, 29 грудня.

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Свята в грудні 2018



1 грудня – Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу



6 грудня – День Збройних Сил України



13 грудня – День пам’яті святого апостола Андрія Первозванного



19 грудня – День Святого Миколая



25 грудня – католицьке Різдво Христове

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Тепер ви можете сміливо планувати свій відпочинок, насолоджуючись зимовими сонячними днями. Приємних вам вихідних і веселих свят!