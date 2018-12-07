Незабаром весь світ чекає велика подія – пісенний конкурс Євробачення-2019. Ми чуємо про нових і нових претендентів. Наразі відомо про ще одного кандидата – талановитого красунчика Поля Манондіза. У 2017 році він уже хотів виступити від України, але не пройшов відбір. Докладніше про участь співака в Нацвідборі на Євробачення – в матеріалі.

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Популярний співак Поль Манондіз вирішив знову спробувати свої сили на Нацвідборі. Як і 2017 року, зірка хоче представляти саме Україну. З цієї нагоди він презентував нову пісню «Про що мовчить моє серце». Прихильники вже встигли оцінити душевність виконання та неймовірну красу композиції.



Усього за кілька днів з моменту презентації пісні вона набрала 40 тисяч прослуховувань. Тільки позитивні коментарі та вдячність зірці за велику любов до української мови. Його бажання представляти Україну на Євробаченні-2019 було сприйнято позитивно. Нагадуємо, що у франко-українського співака це далеко не перша україномовна пісня. Він не раз освідчувався в коханні Україні та закохував у свої душевні композиції.

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Поль Манондіз родом із Брюсселя, у свої 20 років переїхав до Франції. Чотири роки тому одружився з українкою та закохався в Україну.

Понад рік подружжя прожило в Парижі, але все ж в 2015 році переїхали на батьківщину дружини Поля, Олени. Наразі популярний співак бажає отримати українське громадянство і підкорити Євробачення-2019.

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