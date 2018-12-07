«Х-фактор» 9 сезон: онлайн-трансляція третього прямого ефіру від 08.12.2018

Третій прямий ефір «Х-фактор» 9 сезон буде проходити в супроводі Київського симфонічного оркестру! Довгоочікувана груднева субота обов’язково буде яскравіше, якщо ви зможете подивитися саме музичне шоу країни. А в цьому році сайт проекту «Х-фактор», YouTube і Facebook вирішили полегшити для глядачів завдання. Якщо у вас немає можливості опинитися перед телевізором 8.09.2018, щоб подивитися прямий ефір «Х-фактор» 2018, то дивіться шоу онлайн прямо на цій сторінці, або в соціальних мережах проекту!



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Не забувайте, що крім того, що в 2018 році ви можете дивитися онлайн-трансляцію «Х-фактор» 9 сезон з будь-якого зручного вам девайса (ноутбук, планшет або мобільний телефон), ще й під час рекламної паузи по телевізору ви зможете поспостерігати за тим, як Юля Карпова (ХітFM) проводить свій backstage за лаштунками проекту. І дізнатися деякі секрети від учасників і суддів.



Що чекає нас в третьому прямому ефірі «Х-фактор» 9 сезон?



Зірковим гостем «Х-фактор» 2018 на цей раз стала група Kazka, яка зовсім недавно (буквально в минулому році), стояла на нашій сцені в якості учасників! А тепер гурт підриває хіт-паради країни і ближнього зарубіжжя своїми піснями. І ми всі з нетерпінням чекаємо їх появи на шоу.



Третій прямий ефір «Х-фактор» 9 сезон буде присвячено пісням, які стали класикою жанру. У виконанні наших учасників ви почуєте абсолютно різні, але дуже гарні композиції в супроводі оркестру!



Нагадаємо, що в минулому прямому ефірі «Х-фактор» 2018 проект покинуло відразу троє учасників. Судді не перестають дивувати своїми рішеннями. Що станеться цього разу? Хто покине проект «Х-фактор» 9 сезон в третьому прямому ефірі 8.12.2018? Не пропустити це вам допоможе наша онлайн-трансляція.



Неймовірні емоції будуть панувати на сцені третього прямого ефіру «Х-фактор» 9 сезон, і щоб нічого не пропустити – дивіться нас онлайн. А для тих хто запланував на суботу інше дозвілля – як завжди «Х-фактор» 9 сезон 15 випуск від 08.12.2018 доступний у записі у нас на сайті!