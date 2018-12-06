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У 15 випуску «Зважені та щасливі»-8 учасники долатимуть прірву

06.12.2018

15 випуск «Зважені та щасливі»-8 наближає родини до фіналу. Найнебезпечніший тиждень стане вирішальним. Хто з команд потрапить у трійку лідерів? Напруга зростає, а рівень відповідальності збільшується. Тож чим завершиться 15 випуск, дізнайтеся вже сьогодні.

зважені та щасливі

У 15 випуску «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся:

  1. Як родини долатимуть прірву заради омріяного фіналу?
  2. Чи стане на натягнуті канати Василь Вірастюк, аби підтримати своїх підопічних?
  3. Хто третім надіне чорні футболки?
  4. Якою стане найшвидша за всі сезони битва чорних?
  5. Та хто поїде додому за крок до перемоги?

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Дивіться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ 15 випуск  «Зважені та щасливі» 8 сезон.

Video: У 15 випуску «Зважені та щасливі»-8 учасники долатимуть прірву

15 випуск Зважені та щасливі 8 наближає родини до фіналу. Чим завершиться 15 тиждень Зважені та щасливі 2018, дізнайтеся вже сьогодні.

Video: У 15 випуску «Зважені та щасливі»-8 учасники долатимуть прірву

15 випуск Зважені та щасливі 8 наближає родини до фіналу. Чим завершиться 15 тиждень Зважені та щасливі 2018, дізнайтеся вже сьогодні.

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