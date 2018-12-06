У 15 випуску «Зважені та щасливі»-8 учасники долатимуть прірву
06.12.2018
15 випуск «Зважені та щасливі»-8 наближає родини до фіналу. Найнебезпечніший тиждень стане вирішальним. Хто з команд потрапить у трійку лідерів? Напруга зростає, а рівень відповідальності збільшується. Тож чим завершиться 15 випуск, дізнайтеся вже сьогодні.
У 15 випуску «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся:
- Як родини долатимуть прірву заради омріяного фіналу?
- Чи стане на натягнуті канати Василь Вірастюк, аби підтримати своїх підопічних?
- Хто третім надіне чорні футболки?
- Якою стане найшвидша за всі сезони битва чорних?
- Та хто поїде додому за крок до перемоги?
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Дивіться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ 15 випуск «Зважені та щасливі» 8 сезон.