15 випуск «Зважені та щасливі»-8 наближає родини до фіналу. Найнебезпечніший тиждень стане вирішальним. Хто з команд потрапить у трійку лідерів? Напруга зростає, а рівень відповідальності збільшується. Тож чим завершиться 15 випуск, дізнайтеся вже сьогодні.

У 15 випуску «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся:

Як родини долатимуть прірву заради омріяного фіналу? Чи стане на натягнуті канати Василь Вірастюк , аби підтримати своїх підопічних? Хто третім надіне чорні футболки? Якою стане найшвидша за всі сезони битва чорних? Та хто поїде додому за крок до перемоги?

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Дивіться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ 15 випуск «Зважені та щасливі» 8 сезон.

Video: У 15 випуску «Зважені та щасливі»-8 учасники долатимуть прірву 15 випуск Зважені та щасливі 8 наближає родини до фіналу. Чим завершиться 15 тиждень Зважені та щасливі 2018, дізнайтеся вже сьогодні.

Video: У 15 випуску «Зважені та щасливі»-8 учасники долатимуть прірву 15 випуск Зважені та щасливі 8 наближає родини до фіналу. Чим завершиться 15 тиждень Зважені та щасливі 2018, дізнайтеся вже сьогодні.

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