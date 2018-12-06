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«Х-фактор»-9: гурт KAZKA виступить в прямому ефірі

06.12.2018

Цієї суботи ви побачите третій прямий ефір «Х-фактор»-9. Головними гостями вечора стануть учасники восьмого сезону гурт KAZKA! Читайте докладніше.

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KAZKA выступит в прямом эфире «Х-фактора»

Гурт KAZKA став відкриттям 8 сезону вокального шоу «Х-фактор» на СТБ та одразу після проекту вони підкорили світові хіт-паради, а також здобули перемогу на головній музичній премії країни М1 Music Awards в номінаціях «Прорив року» та «Хіт року». У третьому прямому ефірі 9 сезону KAZKA повернеться на «Х-фактор», щоб виконати для шанувальників проекту свої хіти.

KAZKA на Х-факторе

А також цей ефір виконає мрію більшості учасників, адже виступати вони будуть в супроводі симфонічного оркестру.

У цей вечір планують всіх здивувати ZBSband. На цьому тижні до них на репетицію заглянув музичний продюсер шоу Вадим Лисиця, щоб допомогти з підготовкою абсолютно не характерною для хлопців піснею. Такими ZBSband ще не бачив ніхто! А ось колектив Duke Time особливо нервує, оскільки на їх репетиції наставниця Настя Каменських прийняла рішення замінити пісню, тому часу на підготовку у них менше всіх. Чи вийде у Duke Time зібратися і показати на сцені хороший результат, і з ким доведеться попрощатися на цьому тижні, побачимо вже в суботу, о 19:00 в ефірі третього прямого ефіру вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

Участники 3 прямого эфира х фактор 9

Нагадаємо, в минулому ефірі шоу покинули відразу троє учасників. Тепер суддівські команди виглядають так:

Категорія «30+», наставник Дмитро Шуров:

  • Марк Савін;

Категорія «Хлопці», наставник Андрій Данилко:

  • Ваня Іщенко
  • Дмитро Волканов
  • Петро Гарасімов

Категорія «Дівчата», наставник Олег Винник:

  • PALINA
  • Ольга Жмурина

Категория «Колективи»наставниця Настя Каменських:

  • Duke Time
  • ZBSband

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Ведучий шоу Андрій Бєдняков. Ведуча онлайн-трансляції з бекстейдж Юлія Карпова. Ексклюзив з-за лаштунків шоу дивіться на офіційній сторінці каналу у Facebook під час рекламних блоків.

Дивіться відеоанонс «Х-фактор»-2018 випуск 15 прямо зараз!

Video: «Х-фактор»-9: гурт KAZKA виступить в прямому ефірі

Цієї суботи ви побачите третій прямий ефір Х-фактор-9. Головними гостями вечора стануть учасники восьмого сезону — гурт KAZKA! Читайте докладніше

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