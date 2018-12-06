Сьогодні, 6 грудня, вся Україна відзначає День Збройних сил. Дізнайтеся, як і коли з’явилося це свято. Історія свята, а також привітання з Днем Збройних сил України від ведучої «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної — в матеріалі.

Історія свята

День Збройних сил України – це професійне свято всіх військових ЗСУ. Вперше цю дату відзначили в 1993 році, коли Верховна Рада прийняла відповідну постанову.

6 грудня – зовсім не випадкова дата для свята, адже саме цього дня в 1991 році було прийнято закон «Про Збройні сили України».

За короткий термін ВРУ затвердила кілька законодавчих актів, що стосуються військової сфери країни. Серед них: постанова «Про Раду оборони України», Воєнна доктрина України, Концепція оборони і будівництва Збройних сил України, закон «Про Збройні сили України».

До складу Збройних сил України входять: сухопутні війська, повітряні та військово-морські сили, а також внутрішні війська, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна та оперативно-рятувальна служби.

Збройні сили України – це об’єднання всіх військовослужбовців країни. Українська армія захищає територіальну цілісність нашої держави, забезпечує захист суверенітету та безпеку громадян.

За традицією, 6 грудня прийнято нести квіти до могили невідомого солдата. Військові цього дня отримують заслужені нагороди. Також для них проводяться святкові концерти.

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Привітання з Днем Збройних сил України

Вітаємо з Днем Збройних сил України чоловіків і жінок, які не відступають назад та йдуть тільки за перемогою, сміливих і відважних, сильних і безстрашних солдатів, офіцерів, і генералів. Бажаємо ніколи не сумувати, служити, кохати та бути коханими. Нехай діти ростуть – вам гідна зміна, і ви для них будьте гідним прикладом.

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Мужність, честь, сила та відвага – тільки найкращі з найкращих склали присягу в рядах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя та заслуженого підвищення по службі.

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Вітаємо з Днем Збройних сил усіх, хто зі зброєю в руках стоїть на сторожі України. Ви стали спадкоємцями високої слави українського козацтва та героїв визвольних змагань. Бажаємо всім солдатам, офіцерам і генералам мужності, сил і здоров’я, добра у родинах. Бажаємо всім нам миру і спокою на всій українській землі. Слава вам і слава Україні!

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Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Hащадку славних віків.

***

Збройні сили України —

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

Матері й батьки шановні

Вихованням послідовним

Відчуття патріотизму

І повагу до Вітчизни

У серцях синів зростили —

Вартувати відпустили

Мирну, вільну і єдину

Незалежну Україну!

Тож вшануймо в день святковий

Всіх без винятку військових!

Завдяки їх чесній службі

Живемо у мирі, дружбі!

Адже мир тоді панує,

Коли армія чатує!

Привітання з Днем Збройних сил України від ведучої «Зважені та щасливі»-8 Мирослави Ульяніної:

«День Збройних Сил України – важливий день для кожного українця. Особливо зросла роль армії як нашого захисника після вторгнення на нашу територію колишнього сусіда, а нині – агресора. Адже в уже далекому, але водночас такому близькому, 2014 році практично кожен із нас долучився до підтримки своїх захисників: хтось як волонтер, хтось своїми пожертвами тощо. Це справді наша народна армія, яку ми любимо, завдяки героїчним зусиллям якої основна частина жителів України знає про цю війну зі страшних телесюжетів та друкованих ЗМІ, а не з власного досвіду. Дорогі воїни, наші захисники, ми любимо вас та пишаємось вами! Наші Герої, ми молимося за вас! Героям Слава!».

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