Цього року телеканал СТБ вперше подав заявку на «Премію HR-бренд». І цього ж року проект команди про дослідження і підвищення рівня залученості працівників «StarLive» виборов друге місце на головній щорічній події серед роботодавців України — «Премія HR-бренд».

HR-директор телеканалу СТБ Людмила Довгоброд поділилася емоціями після отримання нагороди на своїй сторінці у Facebook:

«Наш проект «StarLive» завоював 2-ге місце в номінації «Столиця» щорічної «Премії HR-бренд Україна»!

Мене переповнює радість, гордість і безмежна вдячність команді, яка стоїть за цією перемогою ❤️

Дякую за можливість робити те, за що можна і потрібно пишатися привселюдно».

«Премія HR-бренд» – це головна подія року серед роботодавців України. У премії беруть участь топ-менеджери компаній, директори з персоналу і HR-менеджери, директори з маркетингу та PR, фахівці, які відповідають за бренд роботодавця, T&D-фахівці, HR-експерти та всі ті, хто працює з людським капіталом.

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