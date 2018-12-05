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«МастерШеф»-8 випуск 30: Лев попрощається з добротою

05.12.2018

Завжди привітний та доброзичливий Лев Маркевич відмовиться допомагати колегам. У 30 випуску «МастерШеф» учасник не захоче ризикувати, щоб підтримати інших. Детальніше дивіться вже сьогодні на телеканалі СТБ.

анонс 30 мини

  • Учасники, глядачі та судді звикли бачити мудрого і чуйного Лева. Але, мабуть, він вирішив, що більше не допомагатиме всім просто так.
  • Цього разу хлопець не захоче рятувати когось на шкоду собі. Звичайно, такий поворот подій нікому не сподобається.
  • Як на цей вчинок відреагують учасники та судді?
  • Чим усе це обернеться і чи зможе зрештою Лев перемогти в конкурсі, дізнаємося вже сьогодні в 30 випуску «МастерШеф»-8.

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