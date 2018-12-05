«МастерШеф»-8 випуск 30: Лев попрощається з добротою
05.12.2018
Завжди привітний та доброзичливий Лев Маркевич відмовиться допомагати колегам. У 30 випуску «МастерШеф» учасник не захоче ризикувати, щоб підтримати інших. Детальніше дивіться вже сьогодні на телеканалі СТБ.
- Учасники, глядачі та судді звикли бачити мудрого і чуйного Лева. Але, мабуть, він вирішив, що більше не допомагатиме всім просто так.
- Цього разу хлопець не захоче рятувати когось на шкоду собі. Звичайно, такий поворот подій нікому не сподобається.
- Як на цей вчинок відреагують учасники та судді?
- Чим усе це обернеться і чи зможе зрештою Лев перемогти в конкурсі, дізнаємося вже сьогодні в 30 випуску «МастерШеф»-8.
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