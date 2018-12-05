Завжди привітний та доброзичливий Лев Маркевич відмовиться допомагати колегам. У 30 випуску «МастерШеф» учасник не захоче ризикувати, щоб підтримати інших. Детальніше дивіться вже сьогодні на телеканалі СТБ.

Учасники, глядачі та судді звикли бачити мудрого і чуйного Лева. Але, мабуть, він вирішив, що більше не допомагатиме всім просто так.

Цього разу хлопець не захоче рятувати когось на шкоду собі. Звичайно, такий поворот подій нікому не сподобається.

Як на цей вчинок відреагують учасники та судді?

Чим усе це обернеться і чи зможе зрештою Лев перемогти в конкурсі, дізнаємося вже сьогодні в 30 випуску «МастерШеф»-8.

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