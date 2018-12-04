До новорічної ночі залишилося зовсім небагато, а кожна жінка хоче бути найкрасивішою! На вітринах магазинів з’являється все більше і більше святкових нарядів але ти досі сумніваєшся, в чому саме сяяти в новорічну ніч? Хочеш дізнатися, що радить одягати фіналістка«Битви екстрасенсів» Ярослава Федорова? Тоді цей матеріал саме для тебе!

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Запаморочливе вбрання

Як стверджують астрологи, рік Свині необхідно зустрічати в одязі певного кольору, а саме: жовтого, пісочного, оливкового, золотистого, коричневого і кавового. Нейтральні кольори – білий, кремовий, молочний теж підходять. Важливо, щоб колір одягу, який ви обрали для новорічної ночі був не дуже яскравим, а скоріше м’яким, приглушеним, пастельним.



Залиште на наступний рік сукні з глибокими декольте, високими розрізами і прозорими тканинами – такого Свиня не стерпить. Господиня року любить красиві речі, але вони повинні бути витонченими і вишуканими.

Яскраві прикраси

Прикраси до вбрання можна обирати менш скромні. Помпезності та відвертої химерності Свиня сприймає. Зупиніть свій вибір також на витончених ювелірних виробах, які будуть гармонійно підібрані до загального наряду.

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А ось фіналістка 5-го сезону «Битви екстрасенсів» Яролава Федорова точно знає, як бути чудовою і бажаною в цю новорічну ніч:

«2019 – рік Жовтої земляної свині, тому при виборі кольору для наряду віддайте перевагу теплим відтінкам золотого, теракотового і коричневого кольорів. Не зайвим буде звернути увагу на тканину, бажано вибрати одяг з натуральних матеріалів: теплий і затишний трикотаж, шерсть, а для більш вишуканих варіантів шовк або оксамит. Свинка – це тварина схильне до надмірності, тому не будьте скромними у виборі прикрас, які підкреслять не тільки вашу красу, а й вкажуть на вашу індивідуальність.

Обов’язково рясно прикрасьте ваш будинок до свята, тільки, ще раз нагадую, використовуйте більше натуральних прикрас (жолуді, каштани, апельсини, яблука, гілочки дерев) – проявіть фантазію, і покровитель року обов’язково оцінить ваші старання ».

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