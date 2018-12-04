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«МастерШеф»-8 випуск 29: Ектор доведе Анжелу до сліз

04.12.2018

Ближче до фіналу кулінарів-аматорів чекає все більше складнощів і не завжди приємних сюрпризів. У 29 випуску «МастерШеф»-2018 судді будуть суворими як ніколи. Детальніше дивіться вже сьогодні на телеканалі СТБ.

анонс 29 мини

  • Зовсім скоро Анжела ризикне зварити суп із фрикадельками.
  • Але раптово з’явиться Ектор і, м’яко кажучи, не підтримає ідею учасниці.
  • Що такого скаже геніальний кухар Анжелі, що дівчина почне плакати?
  • У 29 випуску на проекті буде дві Бурцевих!
  • Для чого приїде сестра Юлі та чи зможе вона допомогти їй, дізнаємося вже сьогодні.

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