Ближче до фіналу кулінарів-аматорів чекає все більше складнощів і не завжди приємних сюрпризів. У 29 випуску «МастерШеф»-2018 судді будуть суворими як ніколи. Детальніше дивіться вже сьогодні на телеканалі СТБ.

Зовсім скоро Анжела ризикне зварити суп із фрикадельками.

Але раптово з’явиться Ектор і, м’яко кажучи, не підтримає ідею учасниці.

Що такого скаже геніальний кухар Анжелі, що дівчина почне плакати?

У 29 випуску на проекті буде дві Бурцевих!

Для чого приїде сестра Юлі та чи зможе вона допомогти їй, дізнаємося вже сьогодні.

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