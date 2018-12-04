У випуску 9 «Битви екстрасенсів»-19 не всі ясновидці повністю проявили свої здібності. Так, в зону ризику потрапив Олександр Соляник, який у другому випробуванні відмовився розповісти більше, обґрунтувавши це забороною темних сил.

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Методи роботи бойового мага не задовольняли суддів давно. Олександр Соляник відрізняється прямолінійністю та певною агресією. Цього разу екстрасенс розповів жителям села Мала П’ятигірка, хто забирає чоловіків на той світ. Однак людям легше не стало, особливо після слів «вони приречені». Чорний маг не захотів іти проти «вищого», тому просто пішов зі знімального майданчика.



Крім нього, емоціям піддалася й Олександра Чорноморська, яка почала обурюватися з приводу гріха проти церкви, яку місцеві буквально розтягнули по частинах. Ясновидиця відмовилася допомагати людям і пішла, однак пізніше повернулася, щоб разом з Ніколасом Петросяном завершити розпочате.

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До речі, саме вірменський спірит став найсильнішим екстрасенсом тижня. А ось самовпевненість Олександри Чорноморської здивувала журі. Але з проекту було вирішено виключити бойового мага Олександра Соляника.



Дивіться повне відео випуску 9 «Битви екстрасенсів»-19!

Video: Хто залишив «Битву екстрасенсів»-19 у дев’ятому випуску сезону Читайте, хто пішов з проекту Битва екстрасенсів 19 у випуску № 9 від 02.12.2018? Хто з учасників покинув проект і більше не зможе продовжувати боротьбу за перемогу? А також чому це сталося - читайте в нашому матеріалі

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