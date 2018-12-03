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«Вікна-новини» покажуть спецпроект «Холодний мир» про відносини Заходу та Росії

03.12.2018

Із 3 по 7 грудня у програмі «Вікна-новини» на СТБ вийде спецпроект «Холодний мир» кореспондента Марії Малевської. Цикл спеціальних репортажів розповість про те, як охололи відносини між Заходом та Росією після анексії Криму і початку збройного конфлікту в Україні. Крім того, телеглядачі дізнаються, як події на Донбасі вплинули на ескалацію відносин Заходу та Росії в Арктиці.

вікна-новини

На архіпелазі Шпіцберген, який розташований у водах Північного Льодовитого океану і належить Норвегії, багато років співіснують два різні світи – західний і колись радянський, а зараз – російський. Цей заморожений десятиліттями конфлікт Росії та Норвегії загрожує перерости в нове протистояння – тепер уже НАТО і Росії. Цієї осені в Осло пройшла міжнародна конференція «Холодний мир в Арктиці?», де країни всерйоз обговорювали похолодання в їхніх відносинах.

вікна-новини

«Архіпелаг Шпіцберген живе за правилами, прописаними в міжнародному трактаті 1920 року. Документ не має терміну давності. Сто років тому країни, які підписали трактат, не могли передбачити, з якими геополітичними викликами доведеться стикнутися у 2018 році. За трактатом будь-яка країна, яка його підписала, має право вести на Шпіцбергені господарську діяльність. Фактично зараз її ведуть там тільки Росія і Норвегія видобувають вугілля. Російський «АрктикУголь» викупив на архіпелазі 251 квадратний кілометр землі, шахта там нерентабельна, тому Кремль дотує її. А ось на те, кому належать морські ресурси біля архіпелагу, Норвегія і Росія дивляться по-різному. Росіяни називають акваторію «сірою правовою зоною». І все це на тлі того, що восени НАТО провело в Норвегії наймасштабніші з часів Холодної війни навчання», – розповідає автор спецпроекту Марія Малевська.

Вікна-новини

У центрі «Холодного миру» – українці, які становлять 80 відсотків населення російського рудника Баренцбург на норвезькій землі. Це шахтарі з Донбасу, які їдуть сюди на заробітки ще з радянських часів, а зараз – рятуючись від війни і безробіття. Працюють вони на російську державну компанію «АрктикУголь». Видобуток вугілля давно став збитковим, але Росія – ціною чималих дотацій – підтримує свою присутність на Шпіцбергені.

Вікна-новини

Команда «Вікна-новини» вирушила до Арктики, щоб побачити, як живуть українці в російських селищах на норвезькій землі. Зйомки спецпроекту проходили також в Приазов’ї, яке сьогодні відоме на весь світ у зв’язку із захопленням українських кораблів та моряків.

вікна новини

«Ми знімали в маріупольському морському порту, куди після анексії та будівництва Керченського мосту не можуть зайти великі судна. Там працює один із наших героїв колишніх полярників, який у 90-х їздив до Арктики на заробітки. Ще один з наших героїв (його прізвище ми побачили в списку дітей у школі законсервованого арктичного селища Піраміда) живе в тому самому, обстріляному, мікрорайоні Східний в Маріуполі», – зазначила Марія Малевська.

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Дивіться спецпроект «Холодний мир» із 3 по 7 грудня о 17:30 і 22:00 у програмі «Вікна-новини» на СТБ.

Video: «Вікна-новини» покажуть спецпроект «Холодний мир» про відносини Заходу та Росії

Із 3 по 7 грудня у програмі Вікна-новини на СТБ вийде спецпроект Холодний мир кореспондента Марії Малевської. Дивіться спецпроект Холодний мир у Вікнах на СТБ

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