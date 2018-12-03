Гороскоп на тиждень з 3 по 9 грудня розповість про те, що потрібно зробити вже зараз, щоб вдало зустріти наступний рік. Щоб 2019 був успішним для кожного, в нього не варто переносити вантаж колишніх образ, сварок і непорозумінь. І, звичайно ж, краще обійтися без багажу незавершених справ, з якими ви ніяк не можете впоратися. Хаял Алекперов розповів, що і кому з представників різних стихій варто зробити до Нового року, щоб наступний рік був успішним в особистій та фінансовій сферах. Детальний гороскоп на тиждень з 3 по 9 грудня – в матеріалі.

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Земля (Телець, Діва, Козеріг)

Представникам земної стихії зірки обіцяють позитивні зміни і просування в кар’єрі. Є велика ймовірність, що саме зараз перед вами відчиняться потрібні двері, а на шляху зустрінуться люди, які допоможуть здійснити заповітні мрії. Головне – бути сміливішими. Саме тягар минулого може стати головною перешкодою на шляху до успіху! А тому треба вибачити собі погані вчинки, які гнітять, і відпустити ситуацію. Це допоможе рухатися вперед.

Тельці, це сприятливий час для того, щоб розпрощатися зі своїми згубними звичками. Діви, почніть себе хвалити і заохочувати – не тільки словами, а й діями. Козероги, постарайтеся відкласти всі справи і порадувати самих себе відпочинком.

Вогонь (Стрілець, Овен, Лев)

Представникам стихії Вогню доведеться провести колосальну роботу над собою та проаналізувати помилки, які вони допустили цього року. Щоб такі ситуації не повторились у майбутньому, подумайте, що завадило вам вчинити правильно. Можливо, це сталося через вашу невпевненість та внутрішні страхи. Вірте у себе та пам’ятайте, що тільки від вас залежить власне щастя. Першим кроком до успіху стане позбавлення одного з ваших страхів!

Овни, розберіться в собі та залагодьте давні конфлікти. Леви, запишіться в спортзал або фітнес-клуб та постарайтеся перейти на правильне харчування. Стрільці, поекспериментуйте зі стилем, це сприятиме успіху в особистому житті.

Вода (Рак, Скорпіон, Риби)

Головними ворогами знаків водної стихії можуть стати рутина і нудьга, які не тільки наганяють тугу, а й позбавляють життєвих сил і натхнення, завдаючи ударів самооцінці. Намагайтеся боротися із сірими буднями, розбавляючи їх яскравими враженнями та позитивними емоціями. Тим паче, що зірки дадуть вам шанс подивитися на себе з несподіваного боку. Можливо, вам доведеться спробувати себе в незвичній ролі або взятися за проект, з яким раніше не стикалися. У будь-якому разі це піде вам на користь. Тож обов’язково спробуйте до кінця року щось нове!

Раки, присвятіть цей тиждень відпочинку. Скорпіони, розберіться зі своїми негативними емоціями та пробачте всі образи. Риби, зробіть перестановку в домі або змініть імідж.

Повітря (Близнюки, Терези, Водолії)

Представники повітряної стихії обожнюють динаміку і рух. Вони не звикли засиджуватися на місці і завжди прагнуть чогось нового. І варто зазначити, що зірки обіцяють їм чимало позитивних змін у новому році. Але перш ніж відкрити своє життя чомусь новому, постарайтеся винести урок з колишніх промахів і проаналізувати минулі успіхи. Саме це стане запорукою ваших подальших перемог. Крім того, в цей період вас чекає невелике затишшя в емоційному плані. Щоб не впадати в зневіру, постарайтеся ненадовго повернутися в минуле, подякувати йому за все хороше і згадати найяскравіші події за рік.

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Близнюки, будьте відкритими до нових знайомств. Терези, цього тижня візьміться за справу, яку вважаєте нездійсненною. Водолії, займіться плануванням свого бюджету на наступний рік.

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