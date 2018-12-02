У 14 випуску «Один за всіх»-12 багатії боротимуться за дитину

14 випуск «Один за всіх»-12 покаже історію колишнього подружжя, яке не може поділити дитину. Батько-мажор не віддає сина матері, а та не бажає повертатися в золоту клітку. Дивіться вже сьогодні, чи дійдуть згоди батьки заради щастя дитини.
У 14 випуску «Один за всіх»-12 ви дізнаєтеся відповіді на питання:
- Чому дружина втекла від успішного бізнесмена?
- За що жінка вимагає у чоловіка 1 000 000 гривень?
- Чи залишився шанс у хлопчика на щасливе дитинство?
- Невже у погоні за грошима батьки забули про благополучну долю сина?
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Дізнайтеся вже сьогодні о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 14 випуск «Один за всіх»-12 від 02.12.2018 на офіційному сайті!