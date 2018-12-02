У випуску 9 «Битва екстрасенсів»-19 учасникам належить з’ясувати, хто з героїнь заплатив більшу ціну за свою красу. Екстрасенси будуть просто вражені історіями жінок, які зберуться в студії. З чим ще зіткнуться ясновидці в ході випробувань?
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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:
- Чому 70-річна диво-жінка коротає час у клубах?
- Хто показав свої груди прямо в ході випробування?
- Кого Соляник пригрозив дати батьківського ляща?
- Що приховує за плечима героїня в колясці?
- Чию біль Анна Арджеванідзе відчула настільки, що не змогла піти з майданчика без допомоги?
- Що чекає на екстрасенсів у другому випробуванні?
- Чому в селі масово вмирають чоловіки?
- Як прокляття на селі пов’язане з Голодомором?
- Чи винна в смертях чоловіків зруйнована церква?
- Де Ніколас Петросян побачив пентаграму, і в чому – порятунок селян?
Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть дев’ятий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже сьогодні о 19:00.
Дивіться відеоанонс випуску 9 «Битви екстрасенсів»-19: