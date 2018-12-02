У випуску 9 «Битва екстрасенсів»-19 учасникам належить з’ясувати, хто з героїнь заплатив більшу ціну за свою красу. Екстрасенси будуть просто вражені історіями жінок, які зберуться в студії. З чим ще зіткнуться ясновидці в ході випробувань?

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У свіжому випуску ви дізнаєтеся:

Чому 70-річна диво-жінка коротає час у клубах?



Хто показав свої груди прямо в ході випробування?

Кого Соляник пригрозив дати батьківського ляща?

Що приховує за плечима героїня в колясці?

Чию біль Анна Арджеванідзе відчула настільки, що не змогла піти з майданчика без допомоги?

Що чекає на екстрасенсів у другому випробуванні?

Чому в селі масово вмирають чоловіки?

Як прокляття на селі пов’язане з Голодомором?

Чи винна в смертях чоловіків зруйнована церква?

Де Ніколас Петросян побачив пентаграму, і в чому – порятунок селян?

Дізнайтеся відповіді на ці питання! Не пропустіть дев’ятий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже сьогодні о 19:00.



Дивіться відеоанонс випуску 9 «Битви екстрасенсів»-19:

Video: Чим героїні заплатили за свою красу – дізнаємося у випуску 9 «Битва екстрасенсів»-19 У випуску 9 Битва екстрасенсів-19 учасники з'ясують, хто з героїнь заплатив більшу ціну за свою красу. У другому випробуванні ясновидці рятуватимуть село від масових смертей.

Video: Чим героїні заплатили за свою красу – дізнаємося у випуску 9 «Битва екстрасенсів»-19 У випуску 9 Битва екстрасенсів-19 учасники з'ясують, хто з героїнь заплатив більшу ціну за свою красу. У другому випробуванні ясновидці рятуватимуть село від масових смертей.

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