Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно 1 грудня. Цей день започаткований з метою підвищення обізнаності про епідемію СНІДу, викликаної ВІЛ-інфекцією, а також як день пам’яті жертв цього захворювання. Детальніше — в матеріалі.

Вперше цей день проголошений Всесвітньою організацією охорони здоров’я в 1988 році. З тих пір багато державних, громадських та медичних організацй по всьому світу проводять в цей день освітні, а також діагностичні заходи.

Аналізи на ВІЛ: де здати аналізи в Україні і які

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я та ЮНЕЙДС у світі з ВІЛ-інфекцією зараз живе близько 37 мільйонів людей, серед яких 19.5 мільйонів отримують антиретровірусне лікування. Щороку, приблизно 1% від усіх обстежених на ВІЛ людей, отримують підтвердження позитивних результатів.

Протягом 10 місяців 2017 року, в Україні щодня реєстрували 48 випадків зараження ВІЛ, 24 захворювання на СНІД та 8 випадків смертей від СНІДу.

Перші симптоми ВІЛ-інфекції та стадії захворювання

За офіційними даними ГУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»:

За період з 1987 — до 10 місяців 2017 року в країні зареєстровано 312 091 випадок ВІЛ-інфікування серед громадян України, 100 363 випадки захворювання на СНІД, та 44 221 випадок смерті від захворювань зумовлених СНІДом.

до 10 місяців 2017 року в країні зареєстровано 312 091 випадок ВІЛ-інфікування серед громадян України, 100 363 випадки захворювання на СНІД, та 44 221 випадок смерті від захворювань зумовлених СНІДом. За оновленими даними станом на 1 листопада 2017, в установах охорони здоров’я під наглядом перебувало 139 394 ВІЛ-інфікованих громадян України, з яких 42 666 з діагнозом СНІД.

Найбільш високий рівень поширеності ВІЛ-інфекції в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Київській областях і в Києві.

Головною причиною смертності у хворих на СНІД залишається туберкульоз, який став причиною смерті для 52.1% померлих.

Слід зазначити, що близько половини ВІЛ-інфікованих, не знає про свій ВІЛ-позитивний статус.

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Пріоритетні кроки в боротьбі з епідемією:

Достатнє інформування громадськості

Забезпечення доступу до консультування та тестування

Своєчасне охоплення ВІЛ-інфікованих осіб послугами догляду та підтримки

Антиретровірусне лікування

Попередження нових випадків інфікування

З 2008 року, найбільш частою причиною ВІЛ-інфікування українців став незахищений секс. Якщо в 2005 році відсоток інфікованих через сексуальні контакти становив 33 відсотки, то в 2012 виріс до 51. Згідно з даними 2017 року, їх показник склав 64 відсотки. Найбільша кількість інфікованих перебувають у віковій категорії від 15 до 30 років.

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