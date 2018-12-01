Сьогодні, 1 грудня, глядачі вдруге в прямому ефірі спостерігали за «Х-фактор»-9! Чим запам’ятався вечір Х і хто покинув шоу – дізнайтеся в нашому матеріалі.

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Другий прямий ефір «Х-фактор»-9 почався спільним виконанням учасниками пісні «Музика нас зв’язала», відомої з 90-х групи Міраж.

Кожен з них повинен був виконати хіт кінця 20 століття. І, за іронією долі, першим на сцену вийшов наймолодший учасник, який народився в 2000-х роках, Дмитро Волканов, з піснею «Тополиний пух».

Наступним став виступ білоруської співачки PALINA з піснею Земфіри «Арівідерчі». Суддям здалося, що дівчина не змогла до кінця відчути пісню.

Ціла театральна постановка для виступу гурту Duke Time з піснею «Самба білого метелика» вразила багатьох. Глядачі в залі були в захваті. Не менш вразливим був вихід на сцену Івана Іщенка, який вперше виступав з піснею англійською мовою «Careless wisper».

Оля Цепкало вирішила постати в веселому образі і виконала пісню «Ney na na na». А підопічні Насті Каменських, гурт Jazzforacat, навпаки, здивували зворушливою композицією «Полковнику ніхто не пише». І цілу театральну постановку розіграли на сцені хлопці з ZBS band, виконуючи пісню «Він тебе цілує».

А ось вихід на сцену Олі Жмуріної запам’ятався всім, адже вона не тільки відмінно передала атмосферу 90-х піснею «Be my lover», а й зізналася, що сьогодні, 1 грудня, у неї день народження. Всі учасники вийшли на сцену привітати Олю, а Олег Винник навіть підняв її на руки і закрутив у танці.

Марк Савін, в свою чергу, після першого ефіру прийняв до відома всі помилки і вийшов на сцену з піснею «Февраль», яку гідно оцінили судді.

У досить екстравагантному образі постала Маргарита Двойненко з піснею «Метелик», а судді розсмішили всіх своїми коментарями дівчині. І останніми глядачі побачили виступ Петі Герасимова з піснею «піду втоплюся у річці глібокій».

Після зворушливого виступу переможця 6 сезону MELOVIN, учасники приготувалися до хвилюючого події дня – оприлюдненню трійки номінантів. Андрій Бедняков отримав конверт з результатами глядацького голосування і не без інтриги оголосив імена тих, хто в цей раз може не переживати. А ось Jazzforacat, Оля Цепкало і Марго Двойненко боролися за місце на проекті. Після цього несподівано проект назавжди покинули всі троє учасників, згідно з рішенням Андрія Данилка.

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Як пройшов другий прямий ефір «Х-фактор» -9, дивіться початок зараз:

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