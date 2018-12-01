Пюрешка з котлеткою або оселедцем – святе після довгого морозного дня. Однак для новорічного столу можна придумати щось і цікавіше. Наприклад, подати ту ж картоплю, але оригінально – у вигляді апетитного гратену з вершками та сиром. Учасник «Мастер-Шеф»-8 Євген Кірсанов пропонує свій рецепт картоплі на Новий рік. А які ще гарніри варто приготувати? Дізнайтеся в матеріалі.
Гарніри на Новий рік
Плов із сухофруктами
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Складові:
- 200 г рису
- 40 г родзинок
- 30 г кураги
- 30 г кеш’ю
- 500 мл овочевого бульйону
- 1 цибулина
- 3 ст. л. рослинно олії
- ¼ ч. л. куркуми
- ¼ ч. л. кориці
- Сіль
Спосіб приготування:
- Цибулю і часник дрібно нарізати. Обсмажити разом з куркумою протягом 1 хв. Курагу і кеш’ю порубати.
- У сотейник всипати рис і залити бульйоном. Додати обсмажену з часником цибулю і сухофрукти. Посолити і приправити за смаком. Перемішати, довести до кипіння і варити під кришкою до готовності рису.
Пряний кускус із гранатом
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Складові:
- 250 г кускусу
- 250 мл бульйону
- 1 гранат
- 300 г креветок
- 30 г вершкового масла
- ¼ ч. л. солодкої меленої паприки
- ¼ ч. л. меленого імбиру
- Оливкова олія
- Сіль
Спосіб приготування:
- У киплячий бульйон всипати кускус. Розмішати, накрити кришкою і залишити на 6 хв.
- У сковороді нагріти оливкову олію і, помішуючи, злегка обсмажити крупу. Посолити, додати імбир і паприку. Додати вершкове масло і зняти з вогню.
- Гранат почистити і відокремити зерна. Креветки обдати окропом, почистити і обсмажити на оливковій олії. Змішати зерна граната з кускусом. Перед подачею зверху викласти креветки. Прикрасити зеленню.
Картопляний гратен
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Складові:
- 600 г картоплі
- 400 мл вершків 10%
- 150 г сиру
- Сіль
Спосіб приготування:
- Картоплю нарізати кружальцями завтовшки 4–5 мм. Вершки довести до кипіння і посолити. Додати картоплю і варити 5 хв.
- Сир натерти на крупній тертці. У керамічну форму в кілька шарів викласти картоплю і більшу частину сиру. Останній шар – картопля. Залити все вершками, накрити фольгою і відправити запікатися на 15 хв при 180 °С. Потім фольгу зняти, посипати сиром, що залишився, і запікати ще близько 15 хв.
Брюссельська капуста з беконом
Складові:
- 400 г свіжої брюссельської капусти
- 100 г бекону
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- Сіль
Спосіб приготування:
- Брюссельську капусту почистити від зайвого листя і вирізати качани. Відварити до напівготовності в киплячій підсоленій воді протягом 5 хв.
- Бекон дрібно нарізати і обсмажити до золотистості. Додати варену капусту і смажити все разом 3 хв. Посолити, зняти з вогню і скропити лимонним соком.
Полента з томатами черрі та козячим сиром
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Складові:
- 2 ст. молока
- 3 ст. дрібної кукурудзяної крупи (поленти)
- ½ ст. тертого твердого сиру
- 1 ст. м’якого козячого сиру
- 400 г помідорів чері
- 4 пера зеленої цибулі
- 3 ст. л. оливкової олії
- 3 ст. л. вершкового масла
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Помідори чері викласти на деко, змащене оливковою олією. Посипати сіллю, перцем і запікати близько 50 хв, поки томати не почнуть темніти і морщитися.
- Молоко і 1½ ст. води закип’ятити. Помішуючи, повільно всипати крупу і зварити до готовності. Додати вершкове масло і частину сиру. Перемішати.
- Цибулю дрібно нарізати. Разом з томатами чері та козячим сиром додати до готової каші. Викласти поленту рівним шаром на деко і дати охолонути. Нарізати на порційні квадратики.
Макаронна запіканка в американському стилі
Складові:
- 2 ст. макаронів (ріжки)
- 4 ст. л. вершкового масла
- 2 ст. л. борошна
- 2 ст. молока;
- ¼ цибулини
- 100 г сиру чеддер
- 100 г сиру пармезан
Спосіб приготування:
- Макарони зварити. Сир натерти. Цибулю дрібно порубати.
- Для соусу в сотейнику розтопити вершкове масло і додати борошно. Помішувати, поки борошно не стане золотистого відтінку. Влити молоко і довести до кипіння.
- Макарони посолити і поперчити. Змішати з цибулею і сиром. Викласти в змащену маслом форму для запікання, залити соусом і відправити в духовку на 25 хв при 170 °С.
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Картопля Hasselback
Участник «Мастер-Шеф»-8 Євгеній Кірсанов пропонує смачний рецепт картоплі на Новий рік.
Складові:
- 3-4 великих картоплі
- чорний мелений перець, сіль
Для часника:
- 120 мл оливкової або рослинної олії без запаху
- 4 ст. л. вершкового масла
- 2 головки очищеного часника
- кілька гілочок чебрецю
Спосіб приготування:
- Нагрійте оливкову олію та вершкове масло в невеликій каструлі.
- Зробіть меншим вогонь та додайте часник, гілочки чебрецю. Варіть 20-25 хвилин. Помішуйте часник та стежте, щоб він не став коричневим.
- Картоплю добре очистіть від бруду та наріжте на тонкі скибочки. Так, щоб дно картоплі залишилося цілим.
- Викладіть картоплю в форму для запікання, розрізаною стороною вгору. Змажте часниковим маслом з усіх боків, посипте сіллю та чорним молотим перцем.
- Запікайте в духовці близько 60 хвилин.
- Під час запікання, кожні 20 хвилин змащуйте картоплю часниковим маслом.
- Через 60 хвилин знову дістаньте форму з духовки та розкладіть між скибочками по 4-5 чорної капусти на кожну картоплі.
- Змажте маслом та запікайте у духовці 10-15 хвилин поки картопля не стане хрусткою.
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