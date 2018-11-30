Цієї суботи ви побачите другий прямий ефір «Х-фактор»-9. Головною інтригою вечора стане повернення переможця шостого сезону — MELOVIN‘а! Читайте докладніше.

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У другому прямому ефірі на вокальне шоу «Х-фактор» повернеться MELOVIN. У 6 сезоні він став переможцем проекту, а потім запалив і сцену Євробачення в Лісабоні. Тепер MELOVIN повертається на шоу як зірковий гість.

«Я дуже радий буду знову повернутися на сцену рідного «Х-фактора», на сцену, з якої почався мій великий шлях, сцену, на якій мене назвали переможцем. І, звичайно, хочу підтримати учасників, які роблять перші кроки на великій сцені, тому що хто їх зрозуміє краще за мене?» — ділиться враженнями артист.

А поки учасники 9 сезону активно готуються до цього ефіру, адже їм належить дивувати несподіваними виступами, виконуючи хіти 90-х. Хтось працює над мімікою під час співу, хтось над вокалом, а Олю Жмуріну Олег Винник на репетиції змусив бігати.

Інша учасниця категорії «Дівчата» PALINA вирішила приготувати сюрприз для свого наставника — на репетицію вона прийде з… дерунами! Ще й у футболці з його зображенням. Чи сподобається такий сюрприз Олегу Виннику?

А хлопці з ZBS band за спиною у Насті Каменських взагалі прийдуть по пораду до іншого члена журі. Як відреагує їхня наставниця?

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Дивіться вокальне шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ вже цієї суботи о 19:00. Ексклюзив з-за лаштунків шоу з Юлією Карповою — на офіційній сторінці каналу у Facebook під час рекламних блоків.

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Video: Другий прямий ефір: MELOVIN повертається на «Х-фактор»-9 Цієї суботи ви побачите другий прямий ефір Х-фактор-9. Головною інтригою вечора стане повернення переможця шостого сезону - MELOVIN! Читайте докладніше

Video: Другий прямий ефір: MELOVIN повертається на «Х-фактор»-9 Цієї суботи ви побачите другий прямий ефір Х-фактор-9. Головною інтригою вечора стане повернення переможця шостого сезону - MELOVIN! Читайте докладніше

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