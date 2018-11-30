Наближаються новорічні свята, які у багатьох асоціюються із зайвими кілограмами. Щоб новорічна ніч не нашкодила талії, приготуйте дієтичні варіанти традиційних страв. Почнемо з улюбленого всіма олів’є. Як зробити його корисним і при цьому не нашкодити смаковим якостям, розповів учасник «МастерШеф»-8 Максим Пустовіт.
Як приготувати дієтичний олів’є?
Інгредієнти:
- Морква — 1 шт.
- Картопля — 4 шт.
- Яйце — 3 шт.
- Куряче філе — 400 г
- Банка зеленого горошку
- Солоні огірки — 5 шт.
Для соусу:
- Натуральний йогурт — 400 г
- Пучок кропу
- Суміш перців
- Лимонний сік — 1 ч. л.
Більше на тему: Айсбайн від Євгена Кірсанова
Приготування:
- Картоплю, моркву, яйця відварити і нарізати кубиками.
- Куряче філе відварити і нарізати кубиками. Так само нарізати огірки.
- Для соусу в йогурт додати лимонний сік і суміш перців.
- Дрібно порубати кріп. Частину відкласти для прикрашання страви, а частину змішати з йогуртовою масою. Збити все в блендері.
- Змішати інгредієнти у салатнику.
- Заправити соусом і присипати зеленню.
Смачного!