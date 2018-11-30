Коли в грудні 2018 року найкраще приймати важливі рішення? Коли купувати новорічні подарунки? Як впоратися з труднощами? Докладне пояснення для кожного знака зодіаку дали екстрасенси СТБ, читайте в матеріалі.

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Цей місяць – сприятливий час, щоб залагодити конфлікти і розбіжності як з близькими, так і з оточуючими людьми. Багато представників зодіакальних сузір’їв зможуть розібратися в собі, знайти внутрішню гармонію і проаналізувати свої помилки. Але для важливих розмов, серйозних рішень і кардинальних змін цей місяць не найкращий період. Хоча деякі дні в грудні цілком можуть відкрити шлях до успіху. І визначитися з ними допоможе Місяць.

Овен

Якщо у вас заплановані якісь важливі справи в грудні, постарайтеся розібратися з ними в період з 7 по 16 грудня. Оскільки в подальшому події можуть розвиватися зовсім не так, як ви розраховували. Обережними слід бути з новими знайомствами – особливо небезпечний день 21 грудня, коли Місяць в Близнюках. Є велика ймовірність, що в цей день ви будете видавати бажане за дійсність.

Телець

Грудень для Тельців – вдалий час для нових знайомств. Є велика ймовірність, що на вашому шляху зустрінуться люди, які в подальшому допоможуть вам на життєвому шляху або навіть стануть надійними покровителями. Особливо варто звернути увагу на знайомства 15 і 18 грудня.

Близнюки

Місяць буде вдалим для будь-яких дій, спрямованих на оздоровлення організму, поліпшення самопочуття і внутрішнього стану. Саме час замислитися про правильне харчування, заняття спортом, йогою або медитацією. Особливо вдалим у цьому плані є період зростаючого Місяця з 8 по 21 грудня.

Рак

У грудні вам, як ніколи, буде легко досягти внутрішнього спокою і гармонії з собою. А тому цей період – чудовий час для будь-яких важливих і відповідальних завдань, будь то ділові переговори чи освідчення в коханні. Найбільш конфліктним може стати 22 грудня – день повного Місяця. А тому постарайтеся в цей період уникати колючих зауважень і суворої критики на адресу оточуючих.

Лев

Сімейним Левам в грудні зірки обіцяють романтичний настрій і повне взаєморозуміння з партнером. Одиноким ж представникам знака розташування зірок обіцяє підвищену увагу протилежної статі до їхньої персони. А тому їх чекає маса нових знайомств. Особливо в період 22–24 грудня. Але варто зазначити, що енергетика спадаючого Місяця не найкращим чином позначається на розвитку стосунків. А тому не варто бігти попереду паровоза і квапити події.

Діва

У цьому місяці величезний вплив на ваше життя буде мати випадок. Деякі проблеми і труднощі можуть вирішуватися самі по собі. Але при цьому консервативним Дівам складно дається імпровізація. Щоб позбавити себе зайвих хвилювань, намагайтеся не сподіватися на продуманий вами план дій. В результаті ви порадієте вдалому збігу обставин. Особливо сприятливими будуть 1, 20 грудня.

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Терези

У цьому місяці зірки обіцяють Терезам успіх у вирішенні завдань, які вимагають інтелектуальної праці та чітких розрахунків! Будь-які справи, де треба логічно мислити, представники цього знака осилять без проблем. А ось в тих сферах, де логіка безсила, вас може чекати провал. А тому братися за нові проекти, в яких потрібні свіжий погляд і креативний підхід, в цей час не варто. Особливо критичними в цьому плані можуть виявитися 1 і 28 грудня.

Скорпіон

Цей період буде сприятливим в плані досягнення успіхів у професійній сфері діяльності. Багато представників знака зможуть втілити в життя ті ідеї та проекти, на які раніше не вистачало сил та енергії. Постарайтеся використовувати цей час з користю, і не лінуйтеся. Особливо вдалими в цьому плані стануть 11, 14 і 18 грудня.

Стрілець

Грудень для Стрільців – чудовий час, щоб зайнятися вирішенням побутових питань, облаштуванням будинку. Щодо здоров’я, тим представникам знака, які мають хронічні захворювання, варто активно зайнятися їх профілактикою – зірки обіцяють вам успіхи на цьому поприщі. Особливо якщо взятися за справу в період з 1 по 6 грудня.

Козеріг

Місяць обіцяє Козерогам успіхи в професійній сфері. Саме час проявити ініціативу і творчий підхід. З будь-якими нестандартними завданнями ви впораєтеся на «ура». Головне – взятися за нові справи в перші дні місяця. Особливо вдалим буде 8 грудня. Однак суперечок з коханими людьми краще уникати – велика ймовірність того, що сварка розгориться навіть через маленьку іскру. Особливо в період повного Місяця – 22 грудня.

Водолій

У грудні обставини раз у раз можуть складатися абсолютно не на користь Водоліїв, змушуючи їх засмучуватися і відмовлятися від своїх намірів. Порада зірок – не здаватися за жодних обставин. Щойно ви виявите твердість духу, рішення проблеми прийде саме собою. Особливо вдалим будуть 7, 11 грудня.

Риби

Розташування зірок підштовхне Риб до змін. Їм дуже захочеться змінити традиційний уклад життя. Однак не поспішайте з кардинальними рішеннями на кшталт нової роботи або різкої зміни місця проживання. Особливо 7, 13 грудня. Є велика ймовірність, що через певний час ви абсолютно під новим кутом подивитеся на те, що відбувається. А щоб розвіяти сумнів, постарайтеся знайти нове хобі.

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