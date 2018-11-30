Другий прямий ефір «Х-фактор» 2018 порадує нас феєричним шоу вже цієї суботи – 1 грудня 2018 року о 19:00. Цього року сайт проекту і соціальні мережі YouTube і Facebook подбали про те, щоб справжні шанувальники шоу могли подивитися прямий ефір «Х-фактор» онлайн у реальному часі, з будь-якого зручного пристрою і перебуваючи в будь-якому місці. Як і де можна дивитися трансляцію другого прямого ефіру «Х-фактор» від 01.12.2018, якщо у вас немає доступу до телевізора?

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По-перше, новий, 14-й, випуск проекту присвячений пісням 90-х. А запрошеним зірковим гостем другого прямого ефіру «Х-фактор»-9 став переможець проекту в 2016 році, а також представник України на пісенному конкурсі Євробачення цього року – MELOVIN! Якщо ви хочете потрапити в концертний зал проекту, то читайте, як потрапити на шоу, адже квитки на «Х-фактор» не продаються.

Якщо ви не хочете пропустити яскраве і вражаюче шоу від «Х-фактор», а також сподіваєтеся першими дізнатися, хто з учасників пройшов далі в прямі ефіри, дивіться проект по телевізору. Але якщо немає такої можливості, то саме для вас пряма онлайн-трансляція «Х-фактор» 9 сезон 2018 – ефір від 1.12.2018 буде доступна на цій сторінці сайту. А також ви можете подивитися «Х-фактор» онлайн на офіційних сторінках проекту в YouTube і Facebook в реальному часі.

На минулому прямому ефірі проект покинули відразу двоє учасників – Саша Ілюха і Саша Рябенко. Хто опиниться в зоні ризику на цей раз?

Не забувайте, що під час реклами по телевізору в нашій онлайн-трансляції другого прямого ефіру «Х-фактор» 2018 буде доступний до перегляду backstage з Юлею Кароповою. Ведуча намагатиметься якомога краще показати вам проект за лаштунками і дізнатися у ведучого, журі та учасників найпотаємніші секрети!

Дивіться онлайн другий прямий ефір «Х-фактор» від 1.12.2018 просто тут о 19:00. А якщо не встигнете, то дивіться 14 випуск «Х-фактор» 2018 у запису за посиланням.