Уже не перше десятиліття салат «Оселедець під шубою» залишається не просто окрасою новорічного столу, а й невід’ємним атрибутом свята. Ця страва з вареними овочами і солоною рибою заслужено може вважатися класикою святкового меню. У матеріалі знайдете рецепт салату «Оселедець під шубою» від учасника «МастерШеф»-8 Євгена Кірсанова.

Рецепт салату «Оселедець під шубою»

Інгредієнти:

Солоний оселедець – 2 шт.

Картопля – 3 шт.

Яйце – 2 шт.

Морква – 3 шт.

Буряк – 2 шт.

Цибулина

Майонез – 200 мл

Сіль

Перець

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Приготування:

Оселедець філірувати і нарізати невеликими шматочками. Картоплю, моркву і буряк відварити до готовності. Остудити, очистити і натерти на крупній тертці. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Яйце зварити круто та натерти на дрібній тертці. Збираємо салат. Викласти картоплю, на неї – оселедець і цибулю. Змастити майонезом. Викласти шарами моркву, буряк і яйця, промащуючи кожен майонезом. Для прикрашання можна рядами викласти перелічені компоненти або ж використовувати тільки буряк і майонез. Перед подачею дати салату постояти в холодильнику 2–3 год.

Смачного!

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