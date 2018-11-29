У 14 випуску проекту «Зважені та щасливі»-8 діти підуть на побачення з таємними партнерами. Настав час молодим людям виходити із зони комфорту, адже все життя вони були закомплексованими і мали проблеми у будуванні стосунків. Що підготував 14 тиждень для зважених – побачите вже сьогодні.

У 14 випуску проекту «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся:

Яка з родин назбирає більшу кількість монет, щоб придбати найкращий образ?

З ким відбудеться зустріч молодших учасників?

Чи зрозуміють одинаки, чому їм не щастить у коханні?

Хто стануть таємничими партнерами на побаченнях «Зважені та щасливі»-8?

Та хто провалить побачення і заробить +1 кілограм на ваги?

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Отже, вмикайте СТБ вже сьогодні, аби на власні очі побачити, хто прийде на зустріч із вашими улюбленцями! Це випробування нікого не залишить байдужим.

Video: Хто прийде на побачення у 14 випуску «Зважені та щасливі»-8? У 14 випуску проекту Зважені та щасливі 8 діти підуть на побачення з таємними партнерами. Що підготував 14 тиждень для зважених та щасливих – побачите сьогодні

Video: Хто прийде на побачення у 14 випуску «Зважені та щасливі»-8? У 14 випуску проекту Зважені та щасливі 8 діти підуть на побачення з таємними партнерами. Що підготував 14 тиждень для зважених та щасливих – побачите сьогодні

Video: Хто прийде на побачення у 14 випуску «Зважені та щасливі»-8? У 14 випуску проекту Зважені та щасливі 8 діти підуть на побачення з таємними партнерами. Що підготував 14 тиждень для зважених та щасливих – побачите сьогодні

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