У 14 випуску проекту «Зважені та щасливі»-8 діти підуть на побачення з таємними партнерами. Настав час молодим людям виходити із зони комфорту, адже все життя вони були закомплексованими і мали проблеми у будуванні стосунків. Що підготував 14 тиждень для зважених – побачите вже сьогодні.
У 14 випуску проекту «Зважені та щасливі»-8 ви дізнаєтеся:
- Яка з родин назбирає більшу кількість монет, щоб придбати найкращий образ?
- З ким відбудеться зустріч молодших учасників?
- Чи зрозуміють одинаки, чому їм не щастить у коханні?
- Хто стануть таємничими партнерами на побаченнях «Зважені та щасливі»-8?
- Та хто провалить побачення і заробить +1 кілограм на ваги?
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Отже, вмикайте СТБ вже сьогодні, аби на власні очі побачити, хто прийде на зустріч із вашими улюбленцями! Це випробування нікого не залишить байдужим.
Video: Хто прийде на побачення у 14 випуску «Зважені та щасливі»-8?У 14 випуску проекту Зважені та щасливі 8 діти підуть на побачення з таємними партнерами. Що підготував 14 тиждень для зважених та щасливих – побачите сьогодні
Video: Хто прийде на побачення у 14 випуску «Зважені та щасливі»-8?У 14 випуску проекту Зважені та щасливі 8 діти підуть на побачення з таємними партнерами. Що підготував 14 тиждень для зважених та щасливих – побачите сьогодні
Video: Хто прийде на побачення у 14 випуску «Зважені та щасливі»-8?У 14 випуску проекту Зважені та щасливі 8 діти підуть на побачення з таємними партнерами. Що підготував 14 тиждень для зважених та щасливих – побачите сьогодні
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