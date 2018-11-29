У 28 випуску «МастерШеф»-2018 знову хтось назавжди залишив знамениту кухню. Ця людина зовсім трохи не дотягнула до кітелів і довгоочікуваної перемоги. Хто пішов з «МастерШеф»-8 — читайте в матеріалі.

У 28 випуску «МастерШеф»-8 залишила Даринка Цокало.

Це одна з найяскравіших учасниць. Її енергії та завзяття до перемоги вистачило б ще мінімум на два сезони! Характер у Даринки не найпростіший, і дівчина часто помилялася стосовно колег і навіть сперечалася із суддями.

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Але, за словами її найкращого друга на проекті, Івана Мілановича, вона дуже добра людина, хоч і різка в своїх висловлюваннях.

Як кулінар Даринка часто вражала журі та чула на свою адресу похвалу. Її розвиток у кулінарному плані відзначали всі. Крім того, дівчина часто робила добрі вчинки, чим приємно дивувала учасників.

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