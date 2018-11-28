Перша половина навчального року ще не закінчилась, але діти і батьки вже в передчутті новорічного відпочинку. Зимові канікули в школі 2018–2019 триватимуть два тижні, а значить, ваше чадо зможе з чистою совістю замінити підручники і зошити на мультики і зустрічі з друзями. Зірки СТБ також поділилися своїми спогадами про зимові канікули.





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За рекомендаціями Міністерства освіти керівництво кожної школи самостійно вибирає зручний графік проведення зимових канікул. У більшості загальноосвітніх навчальних закладів зимові канікули триватимуть з 30 грудня по 13 січня 2019 року.

До старту зимових канікул в школах України залишилося ще небагато — придумайте заздалегідь, як зайняти свою дитину, щоб вона не просиділа два тижні перед екраном телевізора.

Зіркам телеканалу СТБ також є що пригадати про зимові канікули. Психолог Ірина Чуєва поділилася своїми дитячими спогадами. Вона дуже любила зимові канікули, але ще більше шкільні будні:

«Відпочинок, звичайно, любила. У нас був дружний клас. Але я завжди рвалася до школи, тому що мені подобалося вчитися».

Ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька часто їздила на зимові канікули до бабусі. Вона проводила час з друзями на санках у дворі:

«Пам’ятаю, що снігу було дуже багато! Зараз по нього треба в гори їхати, діти майже не бачать справжньої зими».

Журналіст «Вікна-новини» Ірина Заславець виросла у селі, тому добре розуміє, що таке справжня зима:

«Мої зимові канікули — це сніжки, гірки за селом і посиденьки біля багаття. Ми із друзями тепленько одягалися, брали мішки з клейонки, адже вони з гори набирають хорошу швидкість. Набивали їх сіном, щоб не боляче було підстрибувати, і гайда за село».

Зранку до вечора Ірина проводила час із друзями — сиділи біля вогнища й смажили картоплю:

«Згадую, що тоді ні про які комп’ютерні ігри й мови не було — і це прекрасно!».

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