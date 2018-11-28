Гороскоп на грудень 2018 року за знаками зодіаку підкаже, на що варто звернути свою увагу. Прислухаючись до підказок зірок, ви зможете спланувати грудень так, щоб невдачі обійшли вас стороною, а все задумане стало реальним. Про те, що вас чекає в грудні, розповіла переможниця 15-го сезону «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова.

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Гороскоп на грудень 2018 року — Овни

Для всіх представників цього знака запорукою успіху стане завершення всіх поточних завдань. Нехай вам здається, що деякі обіцянки вже давно кимось забуті, то ви помиляєтеся. Люди чекають від вас звіт про виконану роботу або виконання ваших обіцянок. Така ціна вашого слова та ваших вчинків.

Гороскоп на грудень 2018 року — Тельці

Як би вас не цікавили чужі таємниці, тримайте себе в руках та зберігайте терпіння. Взагалі самоконтроль та довіра власному шостому чуттю обернеться для вас отриманням давно бажаного подарунка долі. Головне — не панікуйте та не піддавайтеся на провокацію нехороших людей.

Гороскоп на грудень 2018 року — Близнюки

Останній місяць року повинен стати початком нової роботи. Вас чекають поновлення в професійній сфері. Для успіху на новому робочому місці купіть кактус і продовжуйте вірити в краще.

Гороскоп на грудень 2018 року — Рак

Цілеспрямовано, спокійно та впевнено продовжуйте рухатися у своєму напрямку. Нехай сили вже майже на межі, але це всього лише питання часу. Ви на правильному шляху та скоро досягнете своєї мети. Тільки потрібно працювати та чекати.

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Гороскоп на грудень 2018 року — Леви

Грудень для вас перетвориться на один великий «день зустрічі однокласників». Місяць обіцяє бути насиченим зустрічами з давніми хорошими друзями. Сміливо йдіть на контакт, спілкуйтеся та не ігноруйте людей навколо. Ваш старий знайомий обов’язково підкине ідею для самореалізації.

Гороскоп на грудень 2018 року — Діви

Дівам доведеться несолодко в грудні. Весь цей час вам потрібно бути чесним суддею, слухаючи одночасно свій розум та своє серце. Вам доведеться стати на захист тих, чиї інтереси були порушені.

Гороскоп на грудень 2018 року — Терези

Саме час побалувати себе, своїх близьких приємними подарунками та увагою. До кінця року не забудьте здійснити свою мрію або допомогти в реалізації мети близькій вам людині. Ваші зусилля не залишаться непоміченими. За будь-який ваш добрий вчинок світ буде обдаровувати вас приємними сюрпризами.

Гороскоп на грудень 2018 року — Скорпіони

Як би не штормило за вікном, якими б ненадійними не здавалися люди навколо, завжди пам’ятайте: ваш надійний тил — це близькі люди. Сміливо звертайтеся до них по пораду або по допомогу. Їхня думка та поради в грудні будуть найбільш об’єктивними та надійними.

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Гороскоп на грудень 2018 року — Стрільці

Стрільці — щасливчики зодіакальної системи. Весь місяць усмішка не сходитиме з вашого обличчя, та це абсолютно обґрунтовано. Доля приготувала подарунки, на які ви заслуговуєте.

Гороскоп на грудень 2018 року — Козероги

Грудень — це чудовий час для стабілізації своїх особистісних та професійних якостей. Не бійтеся усамітнюватися далеко від усіх з улюбленою книгою в руках духовного або професійного змісту. Таким чином ви знайдете відповіді на питання, які вас давно хвилюють.

Гороскоп на грудень 2018 року — Водолії

Сміливо заохочуйте оточуючих на шлях істинний. Не бійтеся висловлювати власну точку зору. Подумайте про громадську діяльність, де ви можете проявити свої ораторські та організаторські здібності. Натовп, який сьогодні критикував ваші ідеї, завтра буде змушений визнати їх істинними та піти за вами.

Гороскоп на грудень 2018 року — Риби

Риби в кінці року повною мірою реалізують власні творчі плани. Якщо у вас є знайомі чи близькі Риби, вам невимовно пощастило, адже ліміт турботи та душевного тепла від них у вашу сторону буде необмежений. Риби будуть щасливі від допомоги іншим та від реалізації власного потенціалу.

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